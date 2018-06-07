В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в СИЗО-1 Иркутской области подозреваемых, обвиняемых и осуждённых содержали в надлежащих условиях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Кроме того, в больничные помещения, пищеблок и камераы следственного изолятора не соответствуют материально-бытовым и санитарно-гигиеническим нормам. При обходе камер выяснилось, что некоторые из них нуждаются в ремонте, вентиляция помещений не достаточна, поверхности столов, а также полы имеют повреждения, электрические розетки оплавлены из-за несоблюдения требования, предъявляемые к мощности электрочайников.
- Проверкой также выявлен факт нарушения требований статьи 33 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» о раздельном содержании обвиняемых и осужденных лиц, - уточняют в прокуратуре.
В адрес руководства ГУФСИН России по Иркутской области внесено представление об устранении нарушений законов.
В иркутском СИЗО нарушали условия содержания осуждённых
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