За сутки в Бурятии тушили шесть лесных пожаров

Всего за прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 6 лесных пожаров Селенгинском и Тарбагатайском районах на общей площади около 560 га. Из них ликвидировано 4 очага



По состоянию на 0.00 часов локализован лесной пожар, обнаруженный 31 мая на землях министерства обороны в Селенгинском районе и лесной пожар в Тарбагатайском районе, сообщает РАЛХ.



Всего за сутки на тушении работало 185 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов и привлеченных лиц. Задействовано 26 единиц лесопожарной техники



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 223 лесных пожара общей площадью 19,7 тыс га. За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 267 лесных пожаров на общей площади 121,8 тыс га.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.