В Бурятии вынесен приговор создателям ДНТ, продавшим «воздух» за 61 миллион рублей

В Железнодорожном районнном суде завершилось рассмотрение громкого дела о незаконной продаже земель ДНТ «Кедровик», где пострадали 158 человек
Железнодорожным районным судом Улан-Удэ рассмотрено уголовное дело в отношении Коляцкого и Цыреновой, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Как установлено судом, в 2011 году по поручению Коляцкого было создано ДНТ «Кедровик», председателем которого через полгода после создания ДНТ стала Цыренова.
Подсудимые убеждали потерпевших приобрести земельные участки на 1 км Спиртзаводской трассы Улан-Удэ у ДНТ «Кедровик», говоря о том, что документы на земельный участок ДНТ будут готовы в ближайшее время, хотя понимали, что в соответствии с законом в данном районе земельный участок выделен быть не может.
В период с 2011 по 2014 год, действуя в составе организованной группы с лицом, объявленным в розыск на стадии предварительного следствия, Коляцкий и Цыренова обманули 158 потерпевших, которые передали им 150-350 тысяч рублей за каждый земельный участок, при этом значительное количество потерпевших передало деньги за 2 и более участка.
В результате преступных деяний потерпевшим был причинен материальный ущерб в общей сумме 61 750 000 рублей.
Приговором суда от 16-го марта Коляцкий и Цыренова были признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (а Цыренова – также с использованием своего служебного положения председателя правления ДНТ «Кедровик»).
Цыренова была приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Коляцкий был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.
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Происшествия, Фото:
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