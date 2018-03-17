В Бурятии вынесен приговор создателям ДНТ, продавшим «воздух» за 61 миллион рублей

Железнодорожным районным судом Улан-Удэ рассмотрено уголовное дело в отношении Коляцкого и Цыреновой, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.Как установлено судом, в 2011 году по поручению Коляцкого было создано ДНТ «Кедровик», председателем которого через полгода после создания ДНТ стала Цыренова.Подсудимые убеждали потерпевших приобрести земельные участки на 1 км Спиртзаводской трассы Улан-Удэ у ДНТ «Кедровик», говоря о том, что документы на земельный участок ДНТ будут готовы в ближайшее время, хотя понимали, что в соответствии с законом в данном районе земельный участок выделен быть не может.В период с 2011 по 2014 год, действуя в составе организованной группы с лицом, объявленным в розыск на стадии предварительного следствия, Коляцкий и Цыренова обманули 158 потерпевших, которые передали им 150-350 тысяч рублей за каждый земельный участок, при этом значительное количество потерпевших передало деньги за 2 и более участка.В результате преступных деяний потерпевшим был причинен материальный ущерб в общей сумме 61 750 000 рублей.Приговором суда от 16-го марта Коляцкий и Цыренова были признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (а Цыренова – также с использованием своего служебного положения председателя правления ДНТ «Кедровик»).Цыренова была приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Коляцкий был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.