У главы Советского района Улан-Удэ новый заместитель

Мэр Улан-Удэ подписал приказ о новом назначении в администрации Советского района



У главы администрации Советского района Улан-Удэ Максима Базарова появился новый заместитель.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о назначении на должность заместителя руководителя администрации Советского района по организационной работе Базара Батожаргалова. Он приступит к своим обязанностям с 1 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

⠀

Базар Батожаргалов родился в 1975 году. В 1994 году окончил Иркутскую банковскую школу Банка России, в 2002 году - Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономист», в 2008 году – Сибирскую академию государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

⠀

С 1995 по 2000 годы работал экономистом в Бурятском ПАКБАНКЕ Улан-Удэ, ООО «Этнос» и других организациях.



В 2001 году Базар Баирович начал трудовой путь в структурных подразделениях администрации Улан-Удэ. Работал на разных должностях в комитете по управлению имуществом, комитете по социально-экономическому развитию, в администрации Железнодорожного района, комитете экономического развития.



С 2010 по 2015 годы занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района. С 2015 года по настоящее время был заместителем руководителя по вопросам жизнеобеспечения администрации Октябрьского района Улан-Удэ.

