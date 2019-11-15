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Назначен директор Иркутского филиала СО РАН

Назначен директор Иркутского филиала СО РАН
Власть, 
Пост получил известный учёный Игорь Бычков

Академик Игорь Бычков назначен на должность заместителя председателя СО РАН по научной работе - директора Иркутского филиала СО РАН по совместительству с 10 октября 2019 года. Информация об этом появилась на сайте Сибирского отделения Российской академии наук.

Игорь Вячеславович Бычков родился 8 мая 1961 года в Чите. Академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий, директор Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН.

назначение СО РАН
 
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