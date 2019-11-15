Назначен директор Иркутского филиала СО РАН

Пост получил известный учёный Игорь Бычков



Академик Игорь Бычков назначен на должность заместителя председателя СО РАН по научной работе - директора Иркутского филиала СО РАН по совместительству с 10 октября 2019 года. Информация об этом появилась на сайте Сибирского отделения Российской академии наук.



Игорь Вячеславович Бычков родился 8 мая 1961 года в Чите. Академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий, директор Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН.



