Пост получил известный учёный Игорь Бычков
Академик Игорь Бычков назначен на должность заместителя председателя СО РАН по научной работе - директора Иркутского филиала СО РАН по совместительству с 10 октября 2019 года. Информация об этом появилась на сайте Сибирского отделения Российской академии наук.
Игорь Вячеславович Бычков родился 8 мая 1961 года в Чите. Академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий, директор Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН.
Назначен директор Иркутского филиала СО РАН
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