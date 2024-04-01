В Бурятии проектируют 2 из 9 путепроводов из мастер-плана Улан-Удэ

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Проекты представят до 1 декабря этого года



В Бурятии продолжается реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 года (мастер-плана). Состоялись необходимые процедуры по определению проектировщиков двух из девяти путепроводов, которые будут построены в Бурятии.



Один будет построен в районе третьего моста «Талаан», на станции участка Восточно-Сибирской железной дороги. Строительство моста началось в 2019 году и продолжается в настоящее время. Для снижения транспортной нагрузки моста «Талаан» будет реконструирован автомобильный переезд под железнодорожными путями Читинского переезда. В ноябре 2023 года заключён контракт на разработку проектной документации на сумму 54,9 млн рублей. Московская компания должна представить проект автомобильного переезда до 1 декабря 2024 года.



По второму путепроводу в районе посёлка Стеклозавод в марте этого года также определён проектировщик. Им стало компания из Санкт-Петербурга. Путепровод в Стеклозаводе – один из самых ожидаемых проектов. Он позволит закрыть существующий переезд и снизить нагрузку на путепровод в районе Элеватора на 20 процентов. Стоимость проектных работ – 44,8 млн рублей, срок муниципального контракта на проектирование – до 1 декабря 2024 года.



Также мастер-планом предусмотрено строительство путепроводов в районе посёлков Почтовый, Комушка, Горького, Южный, проспекта Автомобилистов города Улан-Удэ, посёлков Заиграево и Онохой Заиграевского района. Общая сумма финансирования строительства девяти путепроводов по мастер-плану составляет 22,82 млрд рублей. Все они должны быть построены до 2030 года.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации утверждён в июле 2023 года правительством России. Мастер-план включает 30 инфраструктурных мероприятий в сферах образования, спорта, здравоохранения, культуры, коммунальной и городской среды, транспорта и промышленности.



