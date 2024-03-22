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В Бурятии в райцентре установили пять фонарей

В Бурятии в райцентре установили пять фонарей
Общество,  Фото:МО СП «Петропавловское»
С помощью освещения намерены обеспечить безопасность

В феврале в селе Петропавловка силами администрации провели освещение по улице Кирова. Установлено пять осветительных приборов.

- Главная задача освещения - обеспечить безопасность и комфорт для передвижения пешеходов и транспорта! – отметили МО СП «Петропавловское».

Здесь поблагодарили спонсора за помощь в виде оплаты услуги автовышки: «Совместными усилиями, мы реализуем все проекты по благоустройству нашего села!». 

освещение благоустройство

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