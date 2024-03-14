14 марта

13 марта

Популярное

Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты

Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Сертификаты вручили Алексей Цыденов и Игорь Шутенков

22 семьи в Бурятии по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» получили жилищные сертификаты, из них пять семей живут в Улан-Удэ. Благодаря такой поддержке, они смогут улучшить свои жилищные условия.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручили жилищные сертификаты семьям в торжественной обстановке, сообщили в пресс-служба мэрии. 

- Я с женой и старшей дочкой тоже жил в общежитии очень долго и в то время мечтал о собственной квартире. Мы все трудности преодолели. Самое главное – оставаться вместе. Я надеюсь, что все сертификаты, которые мы сегодня вручили от имени государства, помогут приобрести вам свою квартиру, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В Улан-Удэ такую поддержку получили семьи - Банзаракцы и Туяны Цыреновых, Мэдэгмы Аюржанаевой, Анатолия и Анастасии Мезениных, Баясхалана и Юлии Мункодугаровых, Юрия и Татьяны Корниенко.

- Поздравляю их от всей души. Надеюсь, что они приобретут или построят достойное жильё, в котором будут жить долго и счастливо много лет. Именно семья даёт нам сил, мотивирует двигаться вперёд, достигать целей и ставить перед собой новые задачи. Семья - это опора для любого человека и фундамент для всего государства, - отметил Игорь Шутенков в своих соцсетях.

В этом году Бурятии из федерального бюджета направили почти 50 млн рублей для улучшения жилищных условий семей. Из республиканского и местного бюджетов выделили ещё по 20 млн рублей для улучшения жилищных условий 89 молодых семей.

Для того, чтобы претендовать на социальную выплату, молодым семьям до 35 лет необходимо встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту постоянной прописки.
жилищный сертификат Мэрия Улан-Удэ семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты
Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты
Общество, 14.03.2024
Сертификаты вручили Алексей Цыденов и Игорь Шутенков
В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные
В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные
Общество, 14.03.2024
В будни график движения останется прежним  
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды
Общество, 14.03.2024
Также женщину отправили на обязательные работы
Гепатит С и беременность: какие риски?
Гепатит С и беременность: какие риски?
Общество, 14.03.2024
Акушер-гинеколог рассказала, какие осложнения может вызвать вирус при беременности
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде
Общество, 14.03.2024
Накануне ДТП с пострадавшими не произошло
В середине марта на Бурятию обрушился снег
В середине марта на Бурятию обрушился снег
Общество, 14.03.2024
Также в республике разгулялся ветер 
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
Общество, 13.03.2024
Анатолий и Ольга вырастили четверых детей 
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
Общество, 13.03.2024
Полакомиться солью приходят также зайцы, белки и медведи
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Общество, 13.03.2024
В городе есть места бесплатного сбора опасных отходов 
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Общество, 13.03.2024
У перевозчика заканчивался срок действия свидетельства 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^