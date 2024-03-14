Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты

Сертификаты вручили Алексей Цыденов и Игорь Шутенков



22 семьи в Бурятии по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» получили жилищные сертификаты, из них пять семей живут в Улан-Удэ. Благодаря такой поддержке, они смогут улучшить свои жилищные условия.



Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручили жилищные сертификаты семьям в торжественной обстановке, сообщили в пресс-служба мэрии.



- Я с женой и старшей дочкой тоже жил в общежитии очень долго и в то время мечтал о собственной квартире. Мы все трудности преодолели. Самое главное – оставаться вместе. Я надеюсь, что все сертификаты, которые мы сегодня вручили от имени государства, помогут приобрести вам свою квартиру, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



В Улан-Удэ такую поддержку получили семьи - Банзаракцы и Туяны Цыреновых, Мэдэгмы Аюржанаевой, Анатолия и Анастасии Мезениных, Баясхалана и Юлии Мункодугаровых, Юрия и Татьяны Корниенко.



- Поздравляю их от всей души. Надеюсь, что они приобретут или построят достойное жильё, в котором будут жить долго и счастливо много лет. Именно семья даёт нам сил, мотивирует двигаться вперёд, достигать целей и ставить перед собой новые задачи. Семья - это опора для любого человека и фундамент для всего государства, - отметил Игорь Шутенков в своих соцсетях.



В этом году Бурятии из федерального бюджета направили почти 50 млн рублей для улучшения жилищных условий семей. Из республиканского и местного бюджетов выделили ещё по 20 млн рублей для улучшения жилищных условий 89 молодых семей.



Для того, чтобы претендовать на социальную выплату, молодым семьям до 35 лет необходимо встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту постоянной прописки.