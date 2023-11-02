Уроженцы Бурятии устроят в Москве массовую этносвадьбу

На днях в Москве стартует международная выставка-форум «Россия» (возрастное ограничение – 6+), в которой примут участие все 89 субъектов РФ. Они представят на ВДНХ свои достижения.
Мероприятие продлится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. В его рамках пройдут Дни регионов, в том числе – День Бурятии (15 ноября). Жителей и гостей российской столицы ждёт необычное зрелище – церемония бракосочетания в традиционном бурятском стиле, причём с бурятским обрядом «Хунжэлэй найр» («Праздник одеяла»). Все желающие смогут погрузиться в традиции народа «таёжной озёрной», а после – присоединиться к массовому ёхору.
Состоится торжество на сцене зоны культурных проектов павильона № 75 ЭКСПО на территории ВДНХ. Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7», узами Гименея себя свяжут уроженцы Баунтовского района Дмитрий и Надежда. Наш земляк работает следователем в главном следственном управлении СКР по Москве, а его избранница – врач-дерматовенеролог и ординатор Российской медицинской академии.
- На свадьбу детей приедут родители невесты и мама жениха. Надежда очень ждёт своего отца – он участник специальной военной операции. Его отпустят на свадьбу дочери, – сообщили в райадминистрации.
А в день Иркутской области (возрастное ограничение – 6+) 17-го числа на ВДНХ поженятся 23-летний заводчанин Марк и 25-летняя инженер-проектировщик Елена из Ангарска. Молодой человек сделал предложение любимой в июле, сообщает «Комсомольская правда в Иркутске». Свадьба будет не только романтичной, но и очень интересной – девушка наденет бурятские украшения, а на церемонии зазвучат русские народные песни.