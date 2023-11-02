02 ноября

01 ноября

Популярное

Уроженцы Бурятии устроят в Москве массовую этносвадьбу

Уроженцы Бурятии устроят в Москве массовую этносвадьбу
Общество,  Фото:pixabay.com
Невеста надеется, что на торжество со спецоперации приедет её отец

На днях в Москве стартует международная выставка-форум «Россия» (возрастное ограничение – 6+), в которой примут участие все 89 субъектов РФ. Они представят на ВДНХ свои достижения.

Мероприятие продлится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. В его рамках пройдут Дни регионов, в том числе – День Бурятии (15 ноября). Жителей и гостей российской столицы ждёт необычное зрелище – церемония бракосочетания в традиционном бурятском стиле, причём с бурятским обрядом «Хунжэлэй найр» («Праздник одеяла»). Все желающие смогут погрузиться в традиции народа «таёжной озёрной», а после – присоединиться к массовому ёхору.

Состоится торжество на сцене зоны культурных проектов павильона № 75 ЭКСПО на территории ВДНХ. Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7», узами Гименея себя свяжут уроженцы Баунтовского района Дмитрий и Надежда. Наш земляк работает следователем в главном следственном управлении СКР по Москве, а его избранница – врач-дерматовенеролог и ординатор Российской медицинской академии.

- На свадьбу детей приедут родители невесты и мама жениха. Надежда очень ждёт своего отца – он участник специальной военной операции. Его отпустят на свадьбу дочери, – сообщили в райадминистрации.

А в день Иркутской области (возрастное ограничение – 6+) 17-го числа на ВДНХ поженятся 23-летний заводчанин Марк и 25-летняя инженер-проектировщик Елена из Ангарска. Молодой человек сделал предложение любимой в июле, сообщает «Комсомольская правда в Иркутске». Свадьба будет не только романтичной, но и очень интересной – девушка наденет бурятские украшения, а на церемонии зазвучат русские народные песни. 

свадьба брак выставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима
Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима
Общество, 02.11.2023
Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района
В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»
В районе Бурятии разгорелся скандал из-за поделок на «Золотую осень»
Общество, 02.11.2023
Родители считают, что старания их детей не оценили по достоинству
В Бурятии два младенца оказались в реанимации из-за коклюша
В Бурятии два младенца оказались в реанимации из-за коклюша
Общество, 02.11.2023
Опасное заболевание всё больше «захватывает» республику
Село в пригородном районе Бурятии осталось без фельдшера
Село в пригородном районе Бурятии осталось без фельдшера
Общество, 02.11.2023
Теперь туда придётся ездить медикам из райцентра

Бурятию накроет снег
Бурятию накроет снег
Общество, 02.11.2023
В некоторых районах пообещали -10 градусов
В буддийских храмах проведут Лхабаб Дуйсэн хурал
В буддийских храмах проведут Лхабаб Дуйсэн хурал
Общество, 01.11.2023
В этот праздник принято почитать родителей
В Агинском округе разыграют кубок по вольной борьбе
В Агинском округе разыграют кубок по вольной борьбе
Общество, 01.11.2023
Традиционные соревнования примет посёлок Могойтуй
Пожилые Бурятии примут участие в международной выставке «Россия»
Пожилые Бурятии примут участие в международной выставке «Россия»
Общество, 01.11.2023
Они покажут свои умения и творческие работы
В Улан-Удэ назвали получателей грантов по патриотическому воспитанию
В Улан-Удэ назвали получателей грантов по патриотическому воспитанию
Общество, 01.11.2023
Озвучены итоги заседания по предоставлению образовательных субсидий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^