Уроженцы Бурятии устроят в Москве массовую этносвадьбу





А в день Иркутской области (возрастное ограничение – 6+) 17-го числа на ВДНХ поженятся 23-летний заводчанин Марк и 25-летняя инженер-проектировщик Елена из Ангарска. Молодой человек сделал предложение любимой в июле, сообщает «Комсомольская правда в Иркутске». Свадьба будет не только романтичной, но и очень интересной – девушка наденет бурятские украшения, а на церемонии зазвучат русские народные песни.



