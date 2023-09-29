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В 103-м микрорайоне Улан-Удэ открыли физкультурный комплекс

В 103-м микрорайоне Улан-Удэ открыли физкультурный комплекс
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Стадион будет доступен для жителей города

Футбол, баскетбол, волейбол, бег, воркаут – все эти занятия стали доступными для жителей 100-х кварталов и воспитанников спортивных школ столицы Бурятии. В 103 микрорайоне Улан-Удэ, возле центра единоборств «Патриот» на площади почти в 14 тысяч кв. м открылся новый физкультурно-спортивный комплекс. Стадион стоимостью более 70 млн рублей построили на средства нацпроекта.

В распоряжении спортсменов – футбольное поле с искусственным газоном, четыре беговых дорожки с резиновым покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, за виражами беговых дорожек высажен натуральный газон, установлены ограждения – мячеуловители. Кроме этого, стадион полностью освещён и огорожен, откосы стадиона укреплены геосеткой с высаживанием натурального газона.

На территории ФОКа расположены многофункциональные тренажёры для занятий уличной гимнастикой. Такие тренажёры на безвозмездной основе ранее были установлены во дворах, на территории парков, летних оздоровительных лагерей и спортивных школ.

Сейчас на стадионе занимаются спортсмены спортивной школы №2, №6, центра «Патриот», СФК «Спарта», центра физкультурно-массовой работы. ФОК передан в управление спортивной школе олимпийского резерва №2.

- В свободное от тренировок время стадион будет доступен для жителей микрорайона, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ спорт спортивные объекты

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