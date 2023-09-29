Стадион будет доступен для жителей города
Футбол, баскетбол, волейбол, бег, воркаут – все эти занятия стали доступными для жителей 100-х кварталов и воспитанников спортивных школ столицы Бурятии. В 103 микрорайоне Улан-Удэ, возле центра единоборств «Патриот» на площади почти в 14 тысяч кв. м открылся новый физкультурно-спортивный комплекс. Стадион стоимостью более 70 млн рублей построили на средства нацпроекта.
В распоряжении спортсменов – футбольное поле с искусственным газоном, четыре беговых дорожки с резиновым покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, за виражами беговых дорожек высажен натуральный газон, установлены ограждения – мячеуловители. Кроме этого, стадион полностью освещён и огорожен, откосы стадиона укреплены геосеткой с высаживанием натурального газона.
На территории ФОКа расположены многофункциональные тренажёры для занятий уличной гимнастикой. Такие тренажёры на безвозмездной основе ранее были установлены во дворах, на территории парков, летних оздоровительных лагерей и спортивных школ.
Сейчас на стадионе занимаются спортсмены спортивной школы №2, №6, центра «Патриот», СФК «Спарта», центра физкультурно-массовой работы. ФОК передан в управление спортивной школе олимпийского резерва №2.
- В свободное от тренировок время стадион будет доступен для жителей микрорайона, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В 103-м микрорайоне Улан-Удэ открыли физкультурный комплекс
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ссузы республики приняли участие в конкурсе-эстафете
Спортсмен выступал в весовой категории 48 кг
Очередной рейд состоялся в Забайкальском
Она стала лауреатом одной из номинаций всероссийского конкурса
В Закамне увековечат память заслуженного работника культуры
Уже разработаны технологии для выявления лиц с чувствительностью к факторам внешней среды
В дело вмешалась прокуратура
Ему дали пять с половиной лет в колонии общего режима
Они попрактиковались в этом под руководством опытных офицеров
Деревья посадили на площади 16,4 га
С начала года они наценились на 16%
Он рассказал об обучении в вузах ФСИН России
Она разливается на половину улицы
В столице Бурятии начались осенние посадки
Она будет работать до середины октября