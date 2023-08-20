В районе Бурятии для поисков утонувшей девочки собирают добровольцев

Местных жителей призвали быть внимательнее у реки
О том, что в Окинском районе Бурятии бесследно исчезла
11-летняя девочка, сообщили вечером 13 августа в группе «Ока-инфо.24/7». Ребёнок потерялся в улусе Хара-Хужир. До этого несовершеннолетнюю видели возле реки.
Как выяснилось, она купалась там без присмотра взрослых. Девочка хотела поймать упавший в воду тапок, отплыла довольно далеко от берега и её в итоге унесло течением. В СУ СКР по Бурятии возбудили
уголовное дело. В Хара-Хужир пропавшая приехала на лето к родственникам.
К поискам сразу приступили сотрудники полиции и местные жители. К ним также присоединились волонтёры и спасатели. Ребёнка ищут до сих пор. В воскресенье, 20-го числа, в группе «Ока-инфо 24/7» объявили сбор добровольцев.
- Нужны люди для обследования берегов начиная от Хара-Хужира и на лодках – для обследования реки. Просьба помочь в любое удобное для вас время, – обратились к окинцам.
Тех, кто живёт в селах вниз по течению от улуса, призвали быть внимательнее, находясь на реке. «Важна
любая информация и помощь», – подчеркнули в районном чате.
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