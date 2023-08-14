Ребёнка ищут полицейские, спасатели и местные жители
О том, что в Окинском районе Бурятии исчезла 12-летняя местная жительница, сообщили вечером 13 августа в группе «Ока-инфо.24/7». Ребёнок потерялся в улусе Хара-Хужир.
До этого несовершеннолетнюю видели возле реки.
К её поискам приступили сотрудники полиции и местные жители. Через пару часов в Оку из тункинского села Кырен отправились четыре сотрудника поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, рассказали в ЕДДС района.
В отдалённом районе Бурятии бесследно пропала 12-летняя девочка
Происшествия, Фото:
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