В отдалённом районе Бурятии бесследно пропала 12-летняя девочка

Ребёнка ищут полицейские, спасатели и местные жители



О том, что в Окинском районе Бурятии исчезла 12-летняя местная жительница, сообщили вечером 13 августа в группе «Ока-инфо.24/7». Ребёнок потерялся в улусе Хара-Хужир.



До этого несовершеннолетнюю видели возле реки.



К её поискам приступили сотрудники полиции и местные жители. Через пару часов в Оку из тункинского села Кырен отправились четыре сотрудника поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, рассказали в ЕДДС района.