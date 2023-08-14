14 августа

13 августа

Популярное

В отдалённом районе Бурятии бесследно пропала 12-летняя девочка

В отдалённом районе Бурятии бесследно пропала 12-летняя девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребёнка ищут полицейские, спасатели и местные жители

О том, что в Окинском районе Бурятии исчезла 12-летняя местная жительница, сообщили вечером 13 августа в группе «Ока-инфо.24/7». Ребёнок потерялся в улусе Хара-Хужир.

До этого несовершеннолетнюю видели возле реки.

К её поискам приступили сотрудники полиции и местные жители. Через пару часов в Оку из тункинского села Кырен отправились четыре сотрудника поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, рассказали в ЕДДС района.
пропавшие без вести дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ два котёнка угодили в капкан
В Улан-Удэ два котёнка угодили в капкан
Происшествия, 14.08.2023
Одному из них пришлось ампутировать лапку
В отдалённом районе Бурятии бесследно пропала 12-летняя девочка
В отдалённом районе Бурятии бесследно пропала 12-летняя девочка
Происшествия, 14.08.2023
Ребёнка ищут полицейские, спасатели и местные жители

В Улан-Удэ горело кафе «Будамшуу» на Шишковке
В Улан-Удэ горело кафе «Будамшуу» на Шишковке
Происшествия, 14.08.2023

Семь человек из него эвакуировались сами

Ревнивая забайкалка ударом ножа в сердце убила мужа
Ревнивая забайкалка ударом ножа в сердце убила мужа
Происшествия, 14.08.2023
Женщину на восемь с лишним лет правили за решётку 
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 13.08.2023
Автомобили столкнулись на мосту
Ночью в садоводстве под Иркутском произошло два поджога
Ночью в садоводстве под Иркутском произошло два поджога
Происшествия, 13.08.2023
Неизвестные пытались спалить одну и ту же дачу
В Бурятии осудили неисправимую мошенницу из Крыма
В Бурятии осудили неисправимую мошенницу из Крыма
Происшествия, 13.08.2023
Женщина в очередной раз отправится в колонию
В Бурятии подростки нашли бешеную лисичку
В Бурятии подростки нашли бешеную лисичку
Происшествия, 12.08.2023
В селе от бешенства вакцинируют скот 
Мошенник оформил на жительницу Бурятии кредит
Мошенник оформил на жительницу Бурятии кредит
Происшествия, 12.08.2023
Женщина установила приложение удалённого доступа к телефону

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^