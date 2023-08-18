В Гусиноозёрске на фермерском фестивале разыграют двух баранов

Мероприятие состоится в центре города



2 сентября в Гусиноозёрске пройдёт фестиваль фермерской продукции «Своё». Он развернётся на центральной площади города.



На фестивале будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мёд нового урожая, овощи и фрукты, сыр и кондитерские изделия, лакомства и снадобья из дикоросов и др.



Предусмотрена культурно-развлекательная программа, в частности, мастер-классы по валянию шерсти и сыроварению.



Во время фестиваля состоится розыгрыш двух баранов. Участниками розыгрыша станут зрители, купившие продукцию на 1500 и более рублей у одного фермера.



В рамках фестиваля пройдёт конкурс среди поселений «Бренды Селенги».





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