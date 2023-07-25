В Бурятии выберут лучших ремесленников

Они научатся создавать арт-сувениры



В Бурятии стартует туристский проект «Дни туризма на Великом Шёлковом пути»: Фестиваль мастеров «Арт Бурятия». С 28 по 30 июля конкурсная комиссия, состоящая из экспертов международного уровня, отберёт участников из всех районов республики, а с 1 по 3 августа они отправятся на обучение на Байкал.



Куратор проекта – известный оружейник, художник, скульптор и ювелир, основатель и председатель международной ассоциации бурятских оружейников Жигжит Баясхаланов.



Отборы мастеров пройдут на площадках в Селенгинском и Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ.



Лучших ремесленников выберут в номинациях:

- «Сувенир города»;

- «Сувенир региона»;

- «Гастрономический сувенир»;

- «От традиций к инновациям»;

- «Сувенир игрушка»;

- «Туристический маршрут»;

- «Сувенир музея».



- Победители отборочного этапа отправятся в творческий лагерь на Байкале. В течение трёх дней они прослушают лекции экспертов, поучаствуют в дискуссиях, создадут совершенно новые линейки продукции на основе своих сувениров, получат советы, как их улучшить и продвигать. Кроме того, самые интересные варианты будут отобраны для павильона Республики Бурятия на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Возрастное ограничение: 16+.

