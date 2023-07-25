Они научатся создавать арт-сувениры
В Бурятии стартует туристский проект «Дни туризма на Великом Шёлковом пути»: Фестиваль мастеров «Арт Бурятия». С 28 по 30 июля конкурсная комиссия, состоящая из экспертов международного уровня, отберёт участников из всех районов республики, а с 1 по 3 августа они отправятся на обучение на Байкал.
Куратор проекта – известный оружейник, художник, скульптор и ювелир, основатель и председатель международной ассоциации бурятских оружейников Жигжит Баясхаланов.
Отборы мастеров пройдут на площадках в Селенгинском и Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ.
Лучших ремесленников выберут в номинациях:
- «Сувенир города»;
- «Сувенир региона»;
- «Гастрономический сувенир»;
- «От традиций к инновациям»;
- «Сувенир игрушка»;
- «Туристический маршрут»;
- «Сувенир музея».
- Победители отборочного этапа отправятся в творческий лагерь на Байкале. В течение трёх дней они прослушают лекции экспертов, поучаствуют в дискуссиях, создадут совершенно новые линейки продукции на основе своих сувениров, получат советы, как их улучшить и продвигать. Кроме того, самые интересные варианты будут отобраны для павильона Республики Бурятия на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии выберут лучших ремесленников
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