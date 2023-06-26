Колонию посетил депутат горсовета
Осуждённые исправительной колонии строгого режима №8 изготовят скамейки, которые появятся на улицах Улан-Удэ. Об этом договорились руководство колонии и депутат горсовета Денис Гармаев.
- В ИК-8 состоялась рабочая встреча начальника колонии Евгения Слабухина с депутатом Улан-Удэнского городского совета Денисом Гармаевым. Он ознакомился с производственным потенциалом исправительного учреждения: посетил производственные объекты и выставку готовой продукции. По результатам встречи достигнута договоренность о заключении договора на изготовление малых архитектурных форм для благоустройства территории учреждений города, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В ведомстве отметили, что заключение таких контрактов позволяет трудоустраивать большее количество осуждённых.
Осуждённые изготовят скамейки для Улан-Удэ
Общество, Фото:
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