Осуждённые изготовят скамейки для Улан-Удэ

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Колонию посетил депутат горсовета



Осуждённые исправительной колонии строгого режима №8 изготовят скамейки, которые появятся на улицах Улан-Удэ. Об этом договорились руководство колонии и депутат горсовета Денис Гармаев.



- В ИК-8 состоялась рабочая встреча начальника колонии Евгения Слабухина с депутатом Улан-Удэнского городского совета Денисом Гармаевым. Он ознакомился с производственным потенциалом исправительного учреждения: посетил производственные объекты и выставку готовой продукции. По результатам встречи достигнута договоренность о заключении договора на изготовление малых архитектурных форм для благоустройства территории учреждений города, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



В ведомстве отметили, что заключение таких контрактов позволяет трудоустраивать большее количество осуждённых.

