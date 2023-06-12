В приграничном районе Бурятии отремонтировали въездную стелу

На днях в граничащем с Монголией Кяхтинском районе отремонтировали въездную стелу. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципального образования Евгений Цыренов.

Конструкцию по просьбе властей привели в порядок работники дорожной службы. Специалисты обновили её и покрасили. «Благодарим наших дорожников», – говорится в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».