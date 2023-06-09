В улан-удэнском парке стал зелёным фонтан

Специалисты его уже чистят
Жители Улан-Удэ заметили, что в парке «Юбилейный» вода в фонтане приобрела неприятный зелёный цвет.
Как сообщили 9 июня в мэрии, уже ведутся работы по очистке фонтана.
- Рабочие парка очищают чашу от мусора, листьев, насекомых, также моют декоративную композицию, - рассказали в администрации.
Горожан попросили бережно относиться к фонтану и не бросать в воду бытовой мусор.
Специалисты его уже чистят
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