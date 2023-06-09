В улан-удэнском парке стал зелёным фонтан













Жители Улан-Удэ заметили, что в парке «Юбилейный» вода в фонтане приобрела неприятный зелёный цвет.Как сообщили 9 июня в мэрии, уже ведутся работы по очистке фонтана.- Рабочие парка очищают чашу от мусора, листьев, насекомых, также моют декоративную композицию, - рассказали в администрации.Горожан попросили бережно относиться к фонтану и не бросать в воду бытовой мусор.