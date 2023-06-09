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В улан-удэнском парке стал зелёным фонтан

Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Специалисты его уже чистят

Жители Улан-Удэ заметили, что в парке «Юбилейный» вода в фонтане приобрела неприятный зелёный цвет.

Как сообщили 9 июня в мэрии, уже ведутся работы по очистке фонтана.

- Рабочие парка очищают чашу от мусора, листьев, насекомых, также моют декоративную композицию, - рассказали в администрации.


Горожан попросили бережно относиться к фонтану и не бросать в воду бытовой мусор. 


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