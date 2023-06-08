В Бурятии наградили сотрудника пожарной части, который спас заблудившуюся женщину

58-летней сельчанке пришлось всю ночь провести в лесу
В четверг, 8 июня, в Мухоршибирском районе наградили Ивана Матвеева – начальника караула пожарной части (ПЧ) № 60 7-го Мухоршибирского отряда ГПС Бурятии. Он нашёл заплутавшую в лесу 58-летнюю местную жительницу.
Женщина пропала в последний день мая. Она отправилась за черемшой в лес в пяти километрах от населённого пункта и заблудилась, а сотовый телефон с собой не взяла. К вечеру родные забили тревогу и обратились к спасателям.
Сельчанку нашли на следующий день. Ей пришлось провести в лесу всю ночь. Женщину искали сотрудники ОМВД по Мухоршибирскому району, Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС), лесхоза, личный состав 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и местные жители.
Иван Матвеев отправился в лес на личном мототранспортом средстве и вскоре обнаружил пропавшую, а после сопроводил её до пункта сбора. Ему вручили благодарность от главы Мухоршибирского района, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В районной группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7» со слов родных ранее рассказали, что наша землячка перенесла стресс, но сейчас чувствует себя нормально. Её осмотрели в больнице, а потом отправили домой.
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Общество, Фото:
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