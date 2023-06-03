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Заблудившаяся в лесу жительница Бурятии перенесла стресс

Заблудившаяся в лесу жительница Бурятии перенесла стресс
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
58-летней сельчанке пришлось провести там целую ночь

В последний день мая в Мухоршибирском районе Бурятии пропала 58-летняя местная жительница. Она отправилась за черемшой в лес в пяти километрах от села Новый Заган и заблудилась. Сотовый телефон женщина с собой не взяла.

Сельчанку нашли на следующий день. Ей пришлось провести в лесу всю ночь. 

В районной группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7» со слов родных рассказали, что наша землячка перенесла стресс, но сейчас чувствует себя нормально. Её осмотрели в больнице, а потом отправили домой. 

Близкие женщины поблагодарили спасателей, лесников, сотрудников пожарной службы, полицейских, волонтёров и главу сельского поселения «Новозаганское» за помощь в поисках и неравнодушие. 
пропавшие без вести Лес

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