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К главе Иоанна Златоуста в Улан-Удэ приложилось несколько тысяч человек

К главе Иоанна Златоуста в Улан-Удэ приложилось несколько тысяч человек
Общество,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru
Ковчег с великой святыней покинул Бурятию

В прошлую субботу, 20 мая, Бурятию впервые посетила великая святыня – ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста. Мощи доставил из храма Христа Спасителя в Москве в Свято-Одигитриевский кафедральный собор Улан-Удэ председатель издательского совета русской православной церкви (РПЦ), митрополит Калужский и Боровский Климент.

Поклониться главе Иоанна Златоуста все православные верующие могли в течение нескольких дней – с 20 по 23 мая. А во вторник состоялись торжественные проводы святыни – она отправилась обратно в российскую столицу.

Перед мощами совершили божественную литургию, которую возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Ему сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), ведущий специалист сектора выставок издательского совета русской православной церкви, иерей Андрей Степанов, наместник Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря, игумен Алексий (Ермолаев), настоятель собора иерей Андрей Савин, а так же духовенство, прибывшее из разных приходов епархии.

Богослужение завершилось молебным пением перед ковчегом с честной главой угодника Божия. Владыка прочитал евангельское зачало и молитву святителю. Затем духовенство и миряне приложились к мощам, а после митрополит обратился к собравшимся со словами архипастырского духовного назидания.

Каждый, кто пришёл на литургию в этот день, получил на молитвенную память икону святителя. Главу Иоанна Златоуста привезли в Улан-Удэ в рамках крупного выставочного проекта «Радость слова», организованного издательским советом РПЦ по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За время пребывания святыни в соборе к ней приложилось около пяти-шести тысяч человек.
православие

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