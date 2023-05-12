Участники посоревнуются в ловле спиннингом с берега
В Бурятии началась регистрация на первые летние соревнования по рыболовному спорту «Кубок Республики Бурятия по рыболовному спорту в дисциплинах «ловля спиннингом с берега командные соревнования», «ловля спиннингом с берега». Турнир будет проходить в лично-командном зачёте на Щучьем озере с 26 по 28 мая.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 16 лет независимо от пола и наличия спортивного разряда. В состав команды должны входить 3 участника, можно выступать в личном зачёте, сообщает федерации рыболовного спорта РБ.
Программа соревнований
26 мая
10:00-14:00 - Свободная тренировка
27 мая
9:00-9:40 – Регистрация. Жеребьёвка первого тура
9:40 - Официальное открытие
10:00-15:05 - Первый тур соревнований (4 периода по 45 минут каждый)
15:30-16:00 - Подсчёт результатов
16:00 - Собрание капитанов. Жеребьёвка второго тура
28 мая
10:00- 15:05 - Второй тур соревнований
15:40-16:00 – Подсчёт результатов. Подведение итогов
16:30-17:00 - Награждение победителей и призёров
Распорядок дня может измениться ввиду погодных условий.
Возрастное ограничение: 0+.
Рыболовы Бурятии откроют летний спортивный сезон
Общество, Фото:
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