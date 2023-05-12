Рыболовы Бурятии откроют летний спортивный сезон

Участники посоревнуются в ловле спиннингом с берега



В Бурятии началась регистрация на первые летние соревнования по рыболовному спорту «Кубок Республики Бурятия по рыболовному спорту в дисциплинах «ловля спиннингом с берега командные соревнования», «ловля спиннингом с берега». Турнир будет проходить в лично-командном зачёте на Щучьем озере с 26 по 28 мая.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 16 лет независимо от пола и наличия спортивного разряда. В состав команды должны входить 3 участника, можно выступать в личном зачёте, сообщает федерации рыболовного спорта РБ.



Программа соревнований



26 мая

10:00-14:00 - Свободная тренировка



27 мая

9:00-9:40 – Регистрация. Жеребьёвка первого тура

9:40 - Официальное открытие

10:00-15:05 - Первый тур соревнований (4 периода по 45 минут каждый)

15:30-16:00 - Подсчёт результатов

16:00 - Собрание капитанов. Жеребьёвка второго тура



28 мая

10:00- 15:05 - Второй тур соревнований

15:40-16:00 – Подсчёт результатов. Подведение итогов

16:30-17:00 - Награждение победителей и призёров



Распорядок дня может измениться ввиду погодных условий.



Возрастное ограничение: 0+.

