27 апреля

26 апреля

Популярное

В посёлке в Бурятии на глазах рассыпается двор, отремонтированный полгода назад

В посёлке в Бурятии на глазах рассыпается двор, отремонтированный полгода назад
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Местные жители заявили, что такое «в страшном сне не придумаешь»

В региональном отделении Народного фронта рассказали о сомнительном благоустройстве придомовой территории в прибайкальском посёлке Таловка. Речь о дворе на улице Лазо, 15. Его привели в порядок всего лишь полгода назад.

При этом жильцам дома № 15, по сути, оказали медвежью услугу. Подрядчик не убрал строительный мусор. Остатки старой детской площадки и бордюрные камни так и остались лежать во дворе. А парковка каждый раз после таяния снега больше напоминает грязевой бассейн.

По мнению сельчан, делавшая ремонт компания нарушила технологию укладки асфальта – работы проводились в ноябре. Теперь дорожное полотно шатается и разрушается, а во время дождя и снега буквально утопает в грязи.

- Вот что сделали с нашей придомовой территорией. Была красота, стало – слов нет. В страшном сне не придумаешь. Говорить просто нет сил. Одни слёзы. Что натворили – уму непостижимо, – сетуют люди.

Их уверяли, что будет и стоянка для автомобилей, и детская площадка. В итоге «всё сделали совсем по-другому», отмечают местные жители.

 
Этот двор вошёл в перечень десяти территорий, которые решили благоустроить в Прибайкальском районе. Всего на эти цели выделили восемь миллионов рублей. Сельчане негодуют: их надежды на комфортный двор обернулись только неудобствами и разочарованием.

В Народном фронте согласились, что такое благоустройство – просто издевательство. Общественники задались вопросом, как приняли объект и кто будет исправлять недочёты. Они уже обратились по этому поводу в прокуратуру – попросили проверить расходование бюджетных средств, качество работ и процедуру приёмки ремонта. 
благоустройство дворовые территории ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Общество, 27.04.2023
Пассажирам трамвая расскажут о том, какие заповедные места можно посетить в Бурятии
В посёлке в Бурятии на глазах рассыпается двор, отремонтированный полгода назад
В посёлке в Бурятии на глазах рассыпается двор, отремонтированный полгода назад
Общество, 27.04.2023
Местные жители заявили, что такое «в страшном сне не придумаешь»
В Бурятии начали возведение пролётного строения моста через реку Аргада
В Бурятии начали возведение пролётного строения моста через реку Аргада
Общество, 27.04.2023
Этот мост связывает улус Харгана с «большой землёй»
«Крестьяне радуются»: Жителям Бурятии объяснили, чем хорош апрельский снег
«Крестьяне радуются»: Жителям Бурятии объяснили, чем хорош апрельский снег
Общество, 27.04.2023
Руководитель «Россельхозцентра» заявил, что он напитает землю влагой

В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, 27.04.2023
В республике нет ни одного «огненного» очага
Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды
Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды
Общество, 27.04.2023
Она села пьяной за руль спустя месяц после лишения прав
На сельском кладбище в Бурятии устроили свалку
На сельском кладбище в Бурятии устроили свалку
Общество, 27.04.2023
Местные жители побросали мусор прямо возле баков

Ещё двое участников СВО из Бурятии вернулись из плена на Украине
Ещё двое участников СВО из Бурятии вернулись из плена на Украине
Общество, 27.04.2023
Там им грозила смертельная опасность, отмечают в Минобороны
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыт из-за непогоды
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыт из-за непогоды
Общество, 27.04.2023
В воздушной гавани расчищают полосы 
В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль о войне
В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль о войне
Общество, 27.04.2023
Постановку оценили профессиональные актёры 
В районе Бурятии выберут самую чистую улицу
В районе Бурятии выберут самую чистую улицу
Общество, 27.04.2023
Конкурс проведут среди сельских поселений Хоринского района
В Бурятии отметят праздник бега
В Бурятии отметят праздник бега
Общество, 27.04.2023
Он состоится 28 и 29 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^