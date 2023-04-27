В посёлке в Бурятии на глазах рассыпается двор, отремонтированный полгода назад

Местные жители заявили, что такое «в страшном сне не придумаешь»
При этом жильцам дома № 15, по сути, оказали медвежью услугу. Подрядчик не убрал строительный мусор. Остатки старой детской площадки и бордюрные камни так и остались лежать во дворе. А парковка каждый раз после таяния снега больше напоминает грязевой бассейн.
По мнению сельчан, делавшая ремонт компания нарушила технологию укладки асфальта – работы проводились в ноябре. Теперь дорожное полотно шатается и разрушается, а во время дождя и снега буквально утопает в грязи.
- Вот что сделали с нашей придомовой территорией. Была красота, стало – слов нет. В страшном сне не придумаешь. Говорить просто нет сил. Одни слёзы. Что натворили – уму непостижимо, – сетуют люди.
Их уверяли, что будет и стоянка для автомобилей, и детская площадка. В итоге «всё сделали совсем по-другому», отмечают местные жители.
По мнению сельчан, делавшая ремонт компания нарушила технологию укладки асфальта – работы проводились в ноябре. Теперь дорожное полотно шатается и разрушается, а во время дождя и снега буквально утопает в грязи.
- Вот что сделали с нашей придомовой территорией. Была красота, стало – слов нет. В страшном сне не придумаешь. Говорить просто нет сил. Одни слёзы. Что натворили – уму непостижимо, – сетуют люди.
Их уверяли, что будет и стоянка для автомобилей, и детская площадка. В итоге «всё сделали совсем по-другому», отмечают местные жители.
Этот двор вошёл в перечень десяти территорий, которые решили благоустроить в Прибайкальском районе. Всего на эти цели выделили восемь миллионов рублей. Сельчане негодуют: их надежды на комфортный двор обернулись только неудобствами и разочарованием.
В Народном фронте согласились, что такое благоустройство – просто издевательство. Общественники задались вопросом, как приняли объект и кто будет исправлять недочёты. Они уже обратились по этому поводу в прокуратуру – попросили проверить расходование бюджетных средств, качество работ и процедуру приёмки ремонта.