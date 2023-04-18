18 апреля

17 апреля

Популярное

По Кругобайкальской железной дороге бродят проснувшиеся медведи

По Кругобайкальской железной дороге бродят проснувшиеся медведи
Общество,  Фото:pixabay.com
Туристов призывают соблюдать меры безопасности

В Прибайкальском национальном парке проснулись медведи. Косолапых уже видели на Кругобайкальской железной дороге, сообщили сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Вторая декада апреля – нормальный срок для пробуждения косолапых, поясняют специалисты. Первыми из берлог поднимаются самцы. Самки с медвежатами будут находиться там ещё порядка двух-трёх недель.

- Ежегодно мы фиксируем примерно одно и то же время выхода медведей из берлоги. Обычно это происходит в первой-второй декаде апреля. В 2023 году был прецедент, — перед 8 марта возле одной из турбаз на КБЖД появились первые медвежьи следы. Хищник выходил к туристической тропе, пришлось в целях безопасности посетителей Прибайкальского национального парка патрулировать маршрут, наблюдать за не вовремя проснувшимся мишкой. Возможно, раньше времени его подняли из берлоги безнадзорные собаки или же потревожил кто-то другой. Не найдя для себя занятий и еды среди снега, медведь через несколько дней пропал. Не исключаем, что мог снова залечь в берлогу. Досыпать, так сказать. Сейчас среди проснувшихся – уже два медведя, взрослые одиночки. Людям на глаза они не стремятся показываться, хотя держатся неподалёку от железнодорожных путей. Весенний учёт косолапых мы проведём сразу после открытия навигации на Байкале, — в середине мая, - объясняет научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Туристам напоминают о мерах безопасности во время нахождения на маршруте: нельзя оставлять пищевые отходы и мусор, чтобы привлекать хищника к местам присутствия человека; на участках с ограниченной видимостью стоит обозначать себя звуком (голосом, звоном незакреплённого снаряжения и т.п.), чтобы не застать хищника врасплох и не спровоцировать его на непредсказуемое поведение.
медведь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия не стала отказываться от празднования Первомая
Бурятия не стала отказываться от празднования Первомая
Общество, 18.04.2023
Мероприятие состоится на площади Советов  
Улан-удэнцев довезут прямо до кладбищ в родительский день
Улан-удэнцев довезут прямо до кладбищ в родительский день
Общество, 18.04.2023
Работу общественного транспорта 25 апреля усилят
По Кругобайкальской железной дороге бродят проснувшиеся медведи
По Кругобайкальской железной дороге бродят проснувшиеся медведи
Общество, 18.04.2023
Туристов призывают соблюдать меры безопасности
К параду Победы в Улан-Удэ присоединятся школьники
К параду Победы в Улан-Удэ присоединятся школьники
Общество, 18.04.2023
В нём примут участие более 130 детей
По райцентру в Бурятии бродит «мусорная» корова
По райцентру в Бурятии бродит «мусорная» корова
Общество, 18.04.2023
Она опустошает бачки с отходами
В Улан-Удэ навели порядок в «трамвайном сквере»
В Улан-Удэ навели порядок в «трамвайном сквере»
Общество, 18.04.2023
Сотрудники МУП «Управление трамвая» вышли на субботник
В нацпарке в Бурятии ставят шлагбаумы на въездах в лес
В нацпарке в Бурятии ставят шлагбаумы на въездах в лес
Общество, 18.04.2023
Всего будет перекрыто 40 въездов в лес
В Бурятии будут выводить из пробирки скот с заданным полом
В Бурятии будут выводить из пробирки скот с заданным полом
Общество, 18.04.2023
В республике возьмутся за трансплантацию сиксированных эмбрионов
В Бурятии запустили чат-бот для желающих получить гранты в сфере туризма
В Бурятии запустили чат-бот для желающих получить гранты в сфере туризма
Общество, 18.04.2023
О новшестве сообщило министерство туризма республики
В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»
В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»
Общество, 18.04.2023
Велопробег посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На федеральном телеканале показали фильм про Бурятию
На федеральном телеканале показали фильм про Бурятию
Общество, 18.04.2023
Фильм приурочен к юбилею республики 
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать плитку из вторсырья
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать плитку из вторсырья
Общество, 18.04.2023
В колонии открылся новый производственный цех

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^