По Кругобайкальской железной дороге бродят проснувшиеся медведи

Туристов призывают соблюдать меры безопасности



В Прибайкальском национальном парке проснулись медведи. Косолапых уже видели на Кругобайкальской железной дороге, сообщили сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Вторая декада апреля – нормальный срок для пробуждения косолапых, поясняют специалисты. Первыми из берлог поднимаются самцы. Самки с медвежатами будут находиться там ещё порядка двух-трёх недель.



- Ежегодно мы фиксируем примерно одно и то же время выхода медведей из берлоги. Обычно это происходит в первой-второй декаде апреля. В 2023 году был прецедент, — перед 8 марта возле одной из турбаз на КБЖД появились первые медвежьи следы. Хищник выходил к туристической тропе, пришлось в целях безопасности посетителей Прибайкальского национального парка патрулировать маршрут, наблюдать за не вовремя проснувшимся мишкой. Возможно, раньше времени его подняли из берлоги безнадзорные собаки или же потревожил кто-то другой. Не найдя для себя занятий и еды среди снега, медведь через несколько дней пропал. Не исключаем, что мог снова залечь в берлогу. Досыпать, так сказать. Сейчас среди проснувшихся – уже два медведя, взрослые одиночки. Людям на глаза они не стремятся показываться, хотя держатся неподалёку от железнодорожных путей. Весенний учёт косолапых мы проведём сразу после открытия навигации на Байкале, — в середине мая, - объясняет научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.



Туристам напоминают о мерах безопасности во время нахождения на маршруте: нельзя оставлять пищевые отходы и мусор, чтобы привлекать хищника к местам присутствия человека; на участках с ограниченной видимостью стоит обозначать себя звуком (голосом, звоном незакреплённого снаряжения и т.п.), чтобы не застать хищника врасплох и не спровоцировать его на непредсказуемое поведение.

