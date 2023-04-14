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В Бурятии расскажут о иппическом жанре

В Бурятии расскажут о иппическом жанре
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ прочтут лекцию о творчестве ссыльного художника

19 апреля в столице Бурятии состоится лекция «Иппический жанр в творчестве художника Юзефа Беркмана». Её прочитает лектор-экскурсовод музея истории города Улан-Удэ Виталий Покацкий в национальной библиотеке РБ.

- Лекция будет интересна всем, кто интересуется историей родного края и живописью, — отмечает министр культуры региона Соелма Дагаева.

Лекция приурочена к столетнему юбилею Республики Бурятия и посвящена творчеству польского ссыльного художника второй половины XIX века Юзефа Беркмана. В своих произведениях он изображал лошадей и тем самым способствовал популяризации в Забайкалье иппического жанра, который на тот момент был одним из самых распространённых направлений в живописи.

Как сообщает пресс-служба нацбиблиотеки, на лекции будут проанализированы живописные полотна автора. Также будет поднят дискуссионный вопрос о том, является ли Юзеф Беркман первопроходцем иппического жанра на территории Байкальского региона.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия лекция библиотека искусство живопись

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