В Бурятии расскажут о иппическом жанре

В Улан-Удэ прочтут лекцию о творчестве ссыльного художника



19 апреля в столице Бурятии состоится лекция «Иппический жанр в творчестве художника Юзефа Беркмана». Её прочитает лектор-экскурсовод музея истории города Улан-Удэ Виталий Покацкий в национальной библиотеке РБ.



- Лекция будет интересна всем, кто интересуется историей родного края и живописью, — отмечает министр культуры региона Соелма Дагаева.



Лекция приурочена к столетнему юбилею Республики Бурятия и посвящена творчеству польского ссыльного художника второй половины XIX века Юзефа Беркмана. В своих произведениях он изображал лошадей и тем самым способствовал популяризации в Забайкалье иппического жанра, который на тот момент был одним из самых распространённых направлений в живописи.



Как сообщает пресс-служба нацбиблиотеки, на лекции будут проанализированы живописные полотна автора. Также будет поднят дискуссионный вопрос о том, является ли Юзеф Беркман первопроходцем иппического жанра на территории Байкальского региона.



Возрастное ограничение: 12+.

