На фестивале в Бурятии определены лучшие костоломы

Стали известны имена победителей и призёров «Алтан Мундарга»
В Бурятии названы победители VI международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга», который прошёл с 1 по 2 апреля в Улан-Удэ.
По информации паблика «Федерация этноспорта Бурятии» первое общекомандное место завоевала сборная Монголии (201 балл). На втором месте команда «Домог» села Догой Агинского Бурятского округа (162 балла). Третье место заняла команда «Оhэн бургэд» из Иркутской области (157 баллов).
В личных соревнованиях места по возрастным группам у мужчин распределились следующим образом:
Возрастная категория «6-8 лет»
Первое место – Алдар Д., Закаменский район
Возрастная категория «9-12 лет»
Первое место – Сергей Д., Окинский район
Второе место – Базар Д., «Молодёжь Закаменского района»
Третье место – Ардан Д., «Молодёжь Закаменского района»
Возрастная категория «13-15 лет»
Первое место – Эдуард Ц., «Табан Уула», Санага, Закаменский район
Второе место – Доржи Ц., «Домог», Догой, Агинский Бурятский округ
Третье место – Даба Ц., «Баруун таабай», Хуртага, Закаменский район
Возрастная категория «16-19 лет»
Первое место – М. Худэрмонх, Монголия
Второе место – Дмитрий К., Закаменский район
Третье место – Иван Б., Ольхон
Возрастная категория «20-29 лет»
Первое место - абсолютный чемпион «Алтан Мундарга 2023» Батомункуев Чингиз, Могойтуй, Агинский Бурятский округ
Второе место - Пурэвсурен Баярмагнай, Монголия
Третье место - Гончиков Амур, Далахай, Закаменский район
Возрастная категория «30-39 лет»
Первое место - Дондоков Суранзан, Агинский Бурятский округ
Второе место - Соктов Солбон, Ехэ Цакир, Закаменский район
Третье место - Шагдуров Баир, Хуртага, Закаменский район
Возрастная категория «40-49 лет»
Первое место - Доржиев Зоригто
Второе место - Дымбрылов Дылгыр
Третье место - Дашинорбоев Далай
Возрастная категория «50-59 лет»
Первое место - Цыренов Цырен, Хужир, Закаменский район
Второе место - Цыренов Валерий, Хуртага, Закаменский район
Третье место -Базаров Александр, «Уран Душэ», Закаменский район
Возрастная категория «60 и старше»
Первое место - Нохоров Даниил, «Табан Уула», Санага
Второе место -Маланов Илья, «Оhын бургэд», Иркутская область
Третье место - Лубсанов Рэгзэн, «Онон», Агинский Бурятский округ
На фестивале в Бурятии определены лучшие костоломы
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