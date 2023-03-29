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В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых

В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Причёски им делают из шерсти окинских яков

Галерея известного мецената Виктора Бронштейна, которая находится в соседнем Иркутске – единственное место, где постоянно представлены авторские куклы от семьи всемирно известного художника Даши Намдакова. Для них вручную создают каркасы, причёски и наряды, и лица тоже расписывают ручным способом.

Одна из мастериц – Олеся – подробнее рассказала о деталях костюмов и символике образов.

- Запа́х верхней части платья у кукол на груди идёт слева направо. Это старинное правило для пошива платьев. Раньше люди использовали запа́х вместо сумок. Например, могли положить туда новорожденного ягнёнка, согреть его и принести в тёплое место. При создании причёсок мы используем волос окинского яка, который добывают у молодых животных у подножия Саян, – подчеркнула она. – По фактуре он приближён к человеческому и легко поддаётся обработке – в отличие от конского, который очень жёсткий.

Один из любимых образов умелиц – это конь.

- Он относится к пяти священным животным и с ним связаны сакральные символы. В буддизме на молитвенном флажке хии морин тоже изображён конь, который бежит по ветру. Считается, что он приносит благополучие и исполняет желания, – отметила мастер.
Намдаков куклы

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