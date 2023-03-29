Причёски им делают из шерсти окинских яков
Галерея известного мецената Виктора Бронштейна, которая находится в соседнем Иркутске – единственное место, где постоянно представлены авторские куклы от семьи всемирно известного художника Даши Намдакова. Для них вручную создают каркасы, причёски и наряды, и лица тоже расписывают ручным способом.
Одна из мастериц – Олеся – подробнее рассказала о деталях костюмов и символике образов.
- Запа́х верхней части платья у кукол на груди идёт слева направо. Это старинное правило для пошива платьев. Раньше люди использовали запа́х вместо сумок. Например, могли положить туда новорожденного ягнёнка, согреть его и принести в тёплое место. При создании причёсок мы используем волос окинского яка, который добывают у молодых животных у подножия Саян, – подчеркнула она. – По фактуре он приближён к человеческому и легко поддаётся обработке – в отличие от конского, который очень жёсткий.
Один из любимых образов умелиц – это конь.
- Он относится к пяти священным животным и с ним связаны сакральные символы. В буддизме на молитвенном флажке хии морин тоже изображён конь, который бежит по ветру. Считается, что он приносит благополучие и исполняет желания, – отметила мастер.
В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Гран-при завоевала школа танца Татьяны Валиевой «Байкал – Идель»
Причёски им делают из шерсти окинских яков
Сельчане переживают за безопасность ребятишек
Мужчина отказался от «брони» на работе
В республике переменная облачность
Открытие состоится 31 марта на озере Котокель
Её владельцу вручат приз
Участники читали без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг
«Задрапировать» объект требовали в феврале
Победителей наградили ценными призами и медалями
Дети сняли видеоролик о том, что делать с пластиковыми бутылками
90-летие отметила жительница Хоринского района
В местном зоосаде проснулись сурки
В республике завершился конкурс «Зелёная зона»
Завершается приём заявок и материалов для участия в конкурсе