«Потом живот болит»: Туристов на Байкале призывают не кормить лисиц

Некоторые животные привыкают к этому и становятся попрошайками



Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обратились к посетителям Прибайкальского национального парка с просьбой не входить в контакт с дикими лисами.



Часто туристов подзывают, прикармливают и даже гладят рыжих хищников. Из-за такого поведения людей лисы могут проявлять агрессию, буквально вымогая пищу.



Один из самых напряжённых участков в отношениях лис и человека находится в Байкальском лесничестве Прибайкальского национального парка, на левом берегу Ангары, возле посёлка Байкал. Там хищники не стесняются даже пройтись по улице или, незаметно подкравшись, схватить человека за одежду. «Винить в происходящем зверей и тем более применять к ним меры воздействия вплоть до регулирования численности будет неверно», - пояснять в научном отделе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



- Численность лисиц в Прибайкальском национальном парке невысокая: всего около 50-60 особей, по данным зимнего маршрутного учёта. Распространены они по территории национального парка неравномерно и в основном обитают вблизи населённых пунктов в Ольхонском районе, несколько лис прочно обосновались в порту Байкал. Тяготение лис к человеческому жилью объясняется просто — наличие легкодоступного корма. Мышей же ловить нужно, стараться, работать… А к человеку пришёл, состроил несчастные глазки — и вот тебе сразу булка, а то и с сосиской. Конечно, лисий желудок приспособлен к перевариванию мышей, а не булок, поэтому живот у лисицы потом болит, но она-то этого не понимает, что дали, то и ест. А если не дали, то сама возьмёт — в мусорном контейнере, например. Особо наглые звери, давно отвыкшие «работать» из-за многочисленных подачек, приучаются их не только просить, но и требовать, кусая людей за руки и за ноги. А ведь укус лисицы не только болезненный, но и может быть смертельно опасен, поскольку лисицы являются переносчиками бешенства. К счастью, на территории Прибайкальского национального парка случаи бешенства пока не зафиксированы, а для его профилактики среди диких животных сотрудники учреждения совместно с ветеринарными специалистами ежегодно выкладывают 7-8 тысяч съедобных приманок, содержащих в себе вакцину против бешенства, - отметили в нацпарке.



Выходом из ситуации может служить только ответственное и разумное поведение человека: своевременный вывоз и утилизация пищевых отходов, отсутствие соблазнов в виде подкормки лис, считают специалисты. Из-за этого любопытные звери не исчезнут из поля зрения посетителей Прибайкальского национального парка и жителей населённых пунктов внутри его границ, однако изменят своё поведение: оно станет более безопасным для всех участников общения.

