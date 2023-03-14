В Забайкалье состоятся межрегиональные соревнования «Мой восход»
Двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров в команде, чемпионка России 2020 года Дарья Трубникова примет участие в открытии и закрытии межрегиональных соревнований по художественной гимнастике «Мой восход» в Чите. Спортсменка является воспитанницей пятикратной чемпионки мира Амины Зариповой.
- Соревнования пройдут с 16 по 18 марта. По мнению фанатов, это одно из самых долгожданных и красивых событий нового спортивного сезона, - поделились организаторы.
В краевой столице встретятся более 220 сильнейших гимнасток из семи регионов России. Спортсменки приедут из Иркутской, Московской, Томской областей, Хабаровского и Приморского краёв, а также из Бурятии.
Местом проведения станет спортивный комплекс «Огнеборец». Церемония открытия состоится 17 марта в 12:00. Вход на соревнования бесплатный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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Читу посетит чемпионка по художественной гимнастике
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