Читу посетит чемпионка по художественной гимнастике

В Забайкалье состоятся межрегиональные соревнования «Мой восход»



Двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров в команде, чемпионка России 2020 года Дарья Трубникова примет участие в открытии и закрытии межрегиональных соревнований по художественной гимнастике «Мой восход» в Чите. Спортсменка является воспитанницей пятикратной чемпионки мира Амины Зариповой.



- Соревнования пройдут с 16 по 18 марта. По мнению фанатов, это одно из самых долгожданных и красивых событий нового спортивного сезона, - поделились организаторы.



В краевой столице встретятся более 220 сильнейших гимнасток из семи регионов России. Спортсменки приедут из Иркутской, Московской, Томской областей, Хабаровского и Приморского краёв, а также из Бурятии.



Местом проведения станет спортивный комплекс «Огнеборец». Церемония открытия состоится 17 марта в 12:00. Вход на соревнования бесплатный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 0+.

