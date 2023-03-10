Работы проведут в сёлах и Аргада
В Курумканском районе Бурятии благоустроят общественные территории. В 2023 году будут проведены работы по благоустройству в селе Курумкан на аллее Героев Социалистического труда и в селе Аргада у памятника «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В ходе работ, которые должны завершиться к августу этого года, в селе Курумкан будут заменены тротуарная плитка, отремонтированы постаменты, освещение на сумму 938, 8 тыс. руб., а в селе Аргада будут заменены ограждения, произведут покраску и установку скамеек на сумму 300 тыс.руб. Территории были выбраны по итогам онлайн-голосования за объекты благоустройства, проведённого в 2022 году.
Как сообщает пресс-служба администрации Курумканского района, с 2017 года в районе были благоустроены такие общественные территории как мемориал Победы, сквер отдыха, памятник «Воинам-мургунцам» в селе Курумкан и памятник «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», аллея героев в селе Аргада. Также отремонтированы дворовые территории рядом с многоквартирными домами, спортивные, детские площадки и другие общественные территории.
В районе Бурятии благоустроят общественные территории
Общество, Фото:
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