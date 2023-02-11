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В Москве вновь устроят выставку портретов Героев РФ от бурятского режиссёра

В Москве вновь устроят выставку портретов Героев РФ от бурятского режиссёра
Общество,  Фото:Солбон Лыгденов
Пускать на неё будут по паспортам 

В следующую пятницу, 17 февраля, известный режиссёр из Бурятии Солбон Лыгденов презентует уникальную выставку графики в российской столице (возрастное ограничение – 0+). Её организатор – культурное пространство ShuluunArt. Посетители смогут увидеть портреты военнослужащих, в том числе – тех, которые принимали участие в объявленной на Украине спецоперации.

- С помощью станковой графики, бумаги и карандаша автор показывает мужество и отвагу российских воинов, вступающих в борьбу с фашизмом,  – рассказали в полпредстве РБ в Москве. – Герои – бойцы и офицеры, представители многих уголков нашей многонациональной страны.

В рамках выставки галерея пополнится новыми работами Лыгденова. В день открытия её можно будет посетить по предварительной регистрации, в остальные – при предъявлении паспорта. Экспозиция пройдёт в Доме народов России (переулок Подсосенский, дом 21, строение 1).

В январе эти же работы представили в Московском доме национальностей (0+). Лыгденов запечатлел Максима Концова, Балдана Цыдыпова, Дениса Шишова и Дмитрия Фаршинева – все они получили звание Героя России (Максим и Дмитрий – уже посмертно). Создал он и портрет молодого матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни спас 300 человек. Он погиб 12 лет назад –24 сентября 2010 года. Среди других произведений – изображения наших земляков, отдавших жизнь на СВО: полковника Виталия Сукуева и Ивана Агафонова из Баунтовского района, которого похоронили в августе. 

Солбон Лыгденов рассказывал «Байкал-Daily», что сначала изображал именно Героев РФ.  Кстати, он учился на художественно-графическом отделении в Улан-Удэнском педагогическом училище. 




выставка Москва Герой России

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