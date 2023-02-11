В Москве вновь устроят выставку портретов Героев РФ от бурятского режиссёра

Пускать на неё будут по паспортам
- С помощью станковой графики, бумаги и карандаша автор показывает мужество и отвагу российских воинов, вступающих в борьбу с фашизмом, – рассказали в полпредстве РБ в Москве. – Герои – бойцы и офицеры, представители многих уголков нашей многонациональной страны.
В рамках выставки галерея пополнится новыми работами Лыгденова. В день открытия её можно будет посетить по предварительной регистрации, в остальные – при предъявлении паспорта. Экспозиция пройдёт в Доме народов России (переулок Подсосенский, дом 21, строение 1).
В январе эти же работы представили в Московском доме национальностей (0+). Лыгденов запечатлел Максима Концова, Балдана Цыдыпова, Дениса Шишова и Дмитрия Фаршинева – все они получили звание Героя России (Максим и Дмитрий – уже посмертно). Создал он и портрет молодого матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни спас 300 человек. Он погиб 12 лет назад –24 сентября 2010 года. Среди других произведений – изображения наших земляков, отдавших жизнь на СВО: полковника Виталия Сукуева и Ивана Агафонова из Баунтовского района, которого похоронили в августе.
Солбон Лыгденов рассказывал «Байкал-Daily», что сначала изображал именно Героев РФ. Кстати, он учился на художественно-графическом отделении в Улан-Удэнском педагогическом училище.