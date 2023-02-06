Юных улан-удэнцев зовут на «Сагаалган в кругу друзей»

Открыт приём заявок на онлайн-конкурс, посвящённый Белому месяцу



В Улан-Удэ стартовал приём заявок на городской онлайн-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Сагаалган в кругу друзей», посвящённый празднику Белого месяца. Мероприятие проводится по 27 февраля этого года.



Принять участие могут возрастные категории: младшая возрастная группа (6-8 лет); средняя возрастная группа (9-11 лет); старшая возрастная группа (12-15 лет). Они посоревнуются в двух номинациях конкурса: изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве.



Фотографии работ должны быть представлены в формате JPG, высокого качества. В номинации «Изобразительное искусство» - 1 снимок. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 3 фото.



Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 27 февраля. Более подробную информацию можно узнать в положении на сайте дома творчества Советского района «Форус». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Возрастное ограничение: 6+.

