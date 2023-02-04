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В Улан-Удэ прошла генеральная репетиция зимнего бала

В Улан-Удэ прошла генеральная репетиция зимнего бала
Общество,  Фото:screenshot
Всего участвует 108 пар

В театре Бурятской драмы отгремела генеральная репетиция ежегодного зимнего бала. Юноши и девушки разучили 10 видов танца. Полонез, полька, вальс, французская и русская кадриль – это лишь малая часть, чем овладели воспитанники и воспитанницы кадетской и Мариинской школ-интернатов.

Репетиции начались ещё в октябре. Сам же бал учащиеся ждали больше, чем четыре месяца. Многие грезили им несколько лет. Азы бальных танцев учащимся преподавали и в начальной школе, а вот такие виды, как танго и румба для ребят в новинку.

Участники – ученики 8-10 классов. Всего 108 пар. Количество участников и гостей продиктовано площадью, где можно провести бал. Организаторы хотят вывести его на новый уровень.

- Мы, конечно, хотели бы, чтобы в нашем очень красивом мероприятии участвовало больше детей, больше воспитанников. И у нас есть в задумках в мае этого года на площади Советов устроить кадетский бал для всех учащихся республики, - сказала заместитель директора по воспитательной работе Республиканской Мариинской школы-интерната Дулгар Доржиева.

Бал пройдёт 7 февраля, в восьмой по счёту раз. Свидетелями станут немногочисленные приглашённые и родители, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», также на бал пригласили главу Бурятии Алексея Цыденова. 


Возрастное ограничение – 12+
бал школьники

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