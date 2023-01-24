На зимний бал кадетов в Улан-Удэ пригласили главу Бурятии

В этот раз его посвятят столетию республики







Очередной бал посвятят 100-летию образования Республики Бурятия. На него в этот раз пригласили главу региона Алексея Цыденова, членов правительства и представителей министерства образования и науки республики, сообщили в пресс-службе ведомства.



На мероприятии выберут короля и королеву бала. Во время подготовки к нему ребята осваивают основы светской этики, обучаются различным видам классического бального танца, знакомятся с историей и культурой страны и учатся ориентироваться на успешность в условиях корпоративности.



- Для всех участников устанавливается дресс-код, соответствующий бальному кодексу. Регистрация гостей начинается не менее, чем за один час до официального начала мероприятия, – отметили в Минобрнауки.



Возрастное ограничение – 12+



7 февраля в государственном Бурятском академическом театре драмы состоится VIII традиционный зимний бал воспитанниц и воспитанников Мариинской школы-интерната и республиканской кадетской школы-интерната. Это важное культурное и образовательное событие, в основе которого лежат традиции российского классического образования.