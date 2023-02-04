В Улан-Удэ вновь покажут рок-мюзикл «Бальжан Хатан»

«Бальжан Хатан» можно посмотреть 17 и 18 февраля



17 и 18 февраля в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоятся показы рок-мюзикла «Бальжан Хатан».



Премьера состоялась 16 и 17 июня 2022 года. Постановка идёт на сцене с неизменным успехом. Рок-мюзикл «‎Бальжан Хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. Произведение будет исполнено солистами оперы и хором Бурятского театра оперы и балета в сопровождении симфонического оркестра под руководством Владимира Рылова. В постановке задействованы артисты балета.



Музыку к постановке написала композитор Сарантуя Жалцанова-Дмитриева, режиссёр – Олег Юмов, автор либретто – Надежда Мунконова (по мотивам одноименной поэмы Сергея Бахлаева), художники — Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова. Художником по свету выступил Евгений Виноградов – главный художник по свету театра «Ленком Марка Захарова».



Проект создан с целью поддержки, сохранения и развития бурятского языка и культуры при поддержке министерства культуры Бурятии. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, «В спектакле очень искусно переплелись легенды и современность», сообщает пресс-служба театра.



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