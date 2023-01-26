В Улан-Удэ за год отремонтируют более 200 колодцев

Прошлогодний план по их обновлению перевыполнили почти вдвое















- Самая распространённая проблема канализационных колодцев из бетонных колец – разгерметизация швов. Чтобы не допустить разрушения, в рамках производственной программы регулярно проводится установка новых железобетонных колец и замена старой кирпичной кладки. Своевременные работы позволяют предотвратить излив воды и стоков на поверхность, провалы грунта и асфальта и попадание в колодцы поверхностных вод, – добавил Ширеторов.

С наступлением нового года в столице Бурятии продолжили ремонт канализационных и водопроводных колодцев. Всего в порядок хотят привести 200 с лишним, но, как показывает практика, обычно получается намного больше запланированного.- Мы готовим программу капитального ремонта на сетях, в том числе – для реализации программы по формированию комфортной городской среды. Сюда также входит ремонт колодцев. В 2022 году специалисты предприятия перевыполнили план практически в два раза, – рассказал начальник производственно-технического отдела МУП «Водоканал» Михаил Ширеторов.Всего в прошлом году обновили более 300 коллекторов. В 2023 охватят несколько улиц. Среди них – Севастопольская, Пирогова, Жердева и Пищевая.Всего на балансе МУП находятся около 20 тысяч водопроводных и канализационных колодцев. Чаще всего аварийные бригады выезжают на ремонт последних. Они меняют люки, плиты перекрытия, запорную арматуру и пожарные гидранты, устанавливают новые железобетонные и доборные кольца.