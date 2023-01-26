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В Улан-Удэ за год отремонтируют более 200 колодцев

В Улан-Удэ за год отремонтируют более 200 колодцев
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Прошлогодний план по их обновлению перевыполнили почти вдвое

С наступлением нового года в столице Бурятии продолжили ремонт канализационных и водопроводных колодцев. Всего в порядок хотят привести 200 с лишним, но, как показывает практика, обычно получается намного больше запланированного.

- Мы готовим программу капитального ремонта на сетях, в том числе –  для реализации программы по формированию комфортной городской среды. Сюда также входит ремонт колодцев. В 2022 году специалисты предприятия перевыполнили план практически в два раза, – рассказал начальник производственно-технического отдела МУП «Водоканал» Михаил Ширеторов.

Всего в прошлом году обновили более 300 коллекторов. В 2023 охватят несколько улиц. Среди них – Севастопольская, Пирогова, Жердева и Пищевая.

Всего на балансе МУП находятся около 20 тысяч водопроводных и канализационных колодцев. Чаще всего аварийные бригады выезжают на ремонт последних. Они меняют люки, плиты перекрытия, запорную арматуру и пожарные гидранты, устанавливают новые железобетонные и доборные кольца.  

- Самая распространённая проблема канализационных колодцев из бетонных колец – разгерметизация швов. Чтобы не допустить разрушения, в рамках производственной программы регулярно проводится установка новых железобетонных колец и замена старой кирпичной кладки. Своевременные работы позволяют предотвратить излив воды и стоков на поверхность, провалы грунта и асфальта и попадание в колодцы поверхностных вод, – добавил Ширеторов.


канализация ремонт

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