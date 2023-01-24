В Иркутской области пожарные помогли замерзающему дальнобойщику

Водитель тягача обратился за помощью в службу спасения
В Иркутской области на телефон спасения «112» поступил звонок от дальнобойщика, чья фура заглохла на границе Тайшетского района и Красноярского края. На помощь к нему выехали местные пожарные.
- Кафе поблизости не работало, и водитель находился в явной опасности. Из ближайшего посёлка Юрты к нему был направлен пожарный автомобиль, на котором мужчину доставили в пожарную часть, обогрели и накормили, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
При обследовании федеральной дороги сотрудники МЧС обнаружили ещё два тягача. Один из водителей отказался от помощи, оставшись ждать эвакуатор, поскольку его автомобиль работал. А водителю второй фуры совместно с дорожной службой помогли отбуксировать заглохшую машину до ближайшего кафе.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на дорогах Иркутской области открылись мобильные пункты обогрева. Они расположены в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Шелеховском, Слюдянском, Братском, Усть-Кутском районах и Ангарске.
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