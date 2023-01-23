На дорогах Иркутской области развернули мобильные пункты обогрева

На самых опасных и интенсивных дорогах Иркутской области открылись мобильные пункты обогрева. Решение приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с сильными морозами. Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 января температура воздуха опускалась ниже -40, а местами и ниже -50 градусов.
Так, пункты обогрева расположены в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Шелеховском, Слюдянском, Братском, Усть-Кутском районах и Ангарске.
Обеспечивать их работу будут ГИБДД и дирекция автомобильных дорог.
- На особом контроле опасный участок дороги - перевал от посёлка Моты до посёлка Култук, где для организации жизнедеятельности водителей и пассажиров развернут мобильный пункт обогрева вместимостью 50 человек. Кроме того, на территории области находятся 77 стационарных пунктов обогрева (на базе кафе, заправок и придорожных гостиниц) вместимостью более трёх тысяч человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Мониторинг дорог осуществляется в трёхчасовом режиме дорожно-патрульными службами, в составе которых 18 автомобилей, оснащённых средствами обогрева, питания и помощи водителям.