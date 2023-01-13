13 января

12 января

Популярное

Забайкалье примет всероссийскую выставку племенных овец и коз

Забайкалье примет всероссийскую выставку племенных овец и коз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Чите соберутся овцеводческие хозяйства азиатской части России

Второй этап всероссийской выставки племенных овец и коз состоится в июне в Чите. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин.

- Минсельхоз России утвердил перечень выставочно-ярмарочных мероприятий на 2023 год, организуемых и финансируемых федеральным ведомством. В этот список вошла Чита, где в июне запланировано проведение второго этапа всероссийской выставки племенных овец и коз, - рассказал замминистра.

Отметим, что первый этап всероссийской выставки состоится в мае в Махачкале. Там своих лучших животных представят овцеводы европейской части страны.

- Забайкалье является родиной традиционной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, поэтому принято решение провести у нас вторую часть всероссийского мероприятия. В начале июня мы примем ведущие овцеводческие хозяйства, работающие в регионах, находящихся к востоку от Урала, - пояснил Александр Тюкавкин.

Прошедшая в 2022 году в Чите XVIII Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз получила высокую оценку в Минсельхозе России. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Забайкалья, форум стал заметной площадкой для обсуждения развития овцеводства и продемонстрировал лучшие образцы селекционной работы и научных достижений животноводов.
выставка Чита Забайкальский край овцеводство козоводство сельское хозяйство животноводство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»
Общество, 13.01.2023
Результаты станут известны 3 февраля
В Бурятии после капремонта открылось отделение районной больницы
В Бурятии после капремонта открылось отделение районной больницы
Общество, 13.01.2023
В дальнейшем планируется преобразовать его в первично-сосудистое отделение
Детей-сирот пропишут в интернатах, пока они не получат жильё
Детей-сирот пропишут в интернатах, пока они не получат жильё
Общество, 13.01.2023
Нововведение коснётся более 200 тысяч детей-сирот
В Улан-Удэ разыграли детский кубок по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграли детский кубок по мини-футболу
Общество, 13.01.2023
«Кубок ДСС» отправился в Иркутск
В Иркутской области определён новый размер пособия по безработице
В Иркутской области определён новый размер пособия по безработице
Общество, 13.01.2023
Максимальная величина пособия в северных районах составит более 16600 рублей
Дворец творчества Улан-Удэ посетили гости из Монголии
Дворец творчества Улан-Удэ посетили гости из Монголии
Общество, 13.01.2023
Для монгольских коллег были проведены мастер-классы творческих коллективов
Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Общество, 13.01.2023
Штраф автоматически направят собственнику автомобиля
В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
Общество, 13.01.2023
Первая встреча пройдёт 18 января
В Бурятии пожилые могут получить помощь соцработника по номеру 112
В Бурятии пожилые могут получить помощь соцработника по номеру 112
Общество, 13.01.2023
По телефону инвалиды и одинокие пенсионеры могут отправить сигнал о помощи
В окрестностях Улан-Удэ прошли «собачьи» рейды
В окрестностях Улан-Удэ прошли «собачьи» рейды
Общество, 13.01.2023
В Сотниково было отловлено 9 безнадзорных собак, в микрорайоне Вагжанова – 17
Шесть организаций в Бурятии стали победителями первого этапа конкурса Фонда президентских грантов
Шесть организаций в Бурятии стали победителями первого этапа конкурса Фонда президентских грантов
Общество, 13.01.2023
Им будут предоставлены гранты в общей сложности на сумму более 8 млн рублей
Стартовал приём заявок на конкурс «Миссис Бурятия-2023»
Стартовал приём заявок на конкурс «Миссис Бурятия-2023»
Общество, 13.01.2023
Участницам обещают «насыщенное приключение»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^