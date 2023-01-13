В Чите соберутся овцеводческие хозяйства азиатской части России
Второй этап всероссийской выставки племенных овец и коз состоится в июне в Чите. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин.
- Минсельхоз России утвердил перечень выставочно-ярмарочных мероприятий на 2023 год, организуемых и финансируемых федеральным ведомством. В этот список вошла Чита, где в июне запланировано проведение второго этапа всероссийской выставки племенных овец и коз, - рассказал замминистра.
Отметим, что первый этап всероссийской выставки состоится в мае в Махачкале. Там своих лучших животных представят овцеводы европейской части страны.
- Забайкалье является родиной традиционной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, поэтому принято решение провести у нас вторую часть всероссийского мероприятия. В начале июня мы примем ведущие овцеводческие хозяйства, работающие в регионах, находящихся к востоку от Урала, - пояснил Александр Тюкавкин.
Прошедшая в 2022 году в Чите XVIII Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз получила высокую оценку в Минсельхозе России. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Забайкалья, форум стал заметной площадкой для обсуждения развития овцеводства и продемонстрировал лучшие образцы селекционной работы и научных достижений животноводов.
Забайкалье примет всероссийскую выставку племенных овец и коз
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