07 декабря

06 декабря

Популярное

Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки

Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодым людям приходится ездить на танцы в соседнее село

Молодёжи из посёлка Маловский в Баунтовского района Бурятии приходится ездить на дискотеки в Багдаринский районный дом культуры. В родном посёлке для них подобных развлечений нет. Сельчане недовольны таким положением дел.

- Почему в Маловском доме культуры не проводят дискотеки? В Маловске для молодёжи вообще нет ничего, почему наши дети должны ездить в Багдаринский РДК на дискотеку? – интересовались местные жители в группе «Баунт-инфо. 24/7».

Начальник отдела культуры Ирина Папинова рассказала, что ранее проводились танцы в зрительном зале местного ДК. Однако сейчас там установлены кресла и проводятся торжественные и культурно-массовые мероприятия.

- К сожалению, отдельного зала для проведения дискотек в посёлке нет, поэтому, в данный момент, мы не имеем возможности проводить дискотеки, - сказала Ирина Папинова.

Директор сельского дома культуры Маловский Ольга Костылева также подтвердила, что учреждении нет помещения для проведения дискотек – этому мешают установленные в помещении кресла, прикрученные к полу. А убирать и ставить потом обратно – затратное дело.

- Каждую неделю снимать их и ставить на место невозможно, это долгий и тяжёлый труд, да и кресла и пол придут в негодность, - пояснила директор.

Но без праздника в новогоднюю ночь молодёжь не останется. Ольга Костылева анонсировала мероприятие.

- Новогоднюю ночную дискотеку мы планируем провести, попробуем закрыть кресла, для того чтобы их не попортили, - процитировали в «Баунт-инфо. 24/7» Ольгу Костылеву.
дискотека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль
В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль
Общество, 07.12.2022
Он прочтёт повесть «Метель» под звуки сюиты
Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки
Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки
Общество, 07.12.2022
Молодым людям приходится ездить на танцы в соседнее село
В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей
В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей
Общество, 07.12.2022
Местным борцам подарили 16 кобылиц и 10 жеребят
В Бурятии ищут хозяина родившей на улице коровы
В Бурятии ищут хозяина родившей на улице коровы
Общество, 07.12.2022
Местные жители переживают, что телёнок может получить холодовую травму
Улан-удэнцы назвали самые желанные подарки на Новый год
Улан-удэнцы назвали самые желанные подарки на Новый год
Общество, 07.12.2022
Они мечтают о деньгах, отдыхе и гаджетах
В Улан-Удэ снежные накаты на дорогах срезает грейдер
В Улан-Удэ снежные накаты на дорогах срезает грейдер
Общество, 07.12.2022
Основная часть уборки снега проводится в ночное время
В Улан-Удэ дети ходят в школу, рискуя жизнью
В Улан-Удэ дети ходят в школу, рискуя жизнью
Общество, 07.12.2022
Они в любой момент рискуют угодить под колёса автомобилей
Жители Бурятии вместе со всей страной полюбили натуральные продукты
Жители Бурятии вместе со всей страной полюбили натуральные продукты
Общество, 07.12.2022
Они стали покупать молочку, мясо и свежие овощи у местных фермеров
Режиссёр Олег Юмов вновь удивил жителей Бурятии
Режиссёр Олег Юмов вновь удивил жителей Бурятии
Общество, 07.12.2022
В Улан-Удэ состоялась премьера спектакля «Ой» 
В Бурятии подарили клюшку лучшей болельщице
В Бурятии подарили клюшку лучшей болельщице
Общество, 07.12.2022
Школьница два дня болела за хоккеистов
В Бурятии родилась королевская двойня
В Бурятии родилась королевская двойня
Общество, 07.12.2022
В семье одновременно появились дочка и сын

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^