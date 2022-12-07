Молодым людям приходится ездить на танцы в соседнее село
Молодёжи из посёлка Маловский в Баунтовского района Бурятии приходится ездить на дискотеки в Багдаринский районный дом культуры. В родном посёлке для них подобных развлечений нет. Сельчане недовольны таким положением дел.
- Почему в Маловском доме культуры не проводят дискотеки? В Маловске для молодёжи вообще нет ничего, почему наши дети должны ездить в Багдаринский РДК на дискотеку? – интересовались местные жители в группе «Баунт-инфо. 24/7».
Начальник отдела культуры Ирина Папинова рассказала, что ранее проводились танцы в зрительном зале местного ДК. Однако сейчас там установлены кресла и проводятся торжественные и культурно-массовые мероприятия.
- К сожалению, отдельного зала для проведения дискотек в посёлке нет, поэтому, в данный момент, мы не имеем возможности проводить дискотеки, - сказала Ирина Папинова.
Директор сельского дома культуры Маловский Ольга Костылева также подтвердила, что учреждении нет помещения для проведения дискотек – этому мешают установленные в помещении кресла, прикрученные к полу. А убирать и ставить потом обратно – затратное дело.
- Каждую неделю снимать их и ставить на место невозможно, это долгий и тяжёлый труд, да и кресла и пол придут в негодность, - пояснила директор.
Но без праздника в новогоднюю ночь молодёжь не останется. Ольга Костылева анонсировала мероприятие.
- Новогоднюю ночную дискотеку мы планируем провести, попробуем закрыть кресла, для того чтобы их не попортили, - процитировали в «Баунт-инфо. 24/7» Ольгу Костылеву.
Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки
Общество, Фото:
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