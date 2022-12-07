Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки

Молодым людям приходится ездить на танцы в соседнее село



Молодёжи из посёлка Маловский в Баунтовского района Бурятии приходится ездить на дискотеки в Багдаринский районный дом культуры. В родном посёлке для них подобных развлечений нет. Сельчане недовольны таким положением дел.



- Почему в Маловском доме культуры не проводят дискотеки? В Маловске для молодёжи вообще нет ничего, почему наши дети должны ездить в Багдаринский РДК на дискотеку? – интересовались местные жители в группе «Баунт-инфо. 24/7».



Начальник отдела культуры Ирина Папинова рассказала, что ранее проводились танцы в зрительном зале местного ДК. Однако сейчас там установлены кресла и проводятся торжественные и культурно-массовые мероприятия.



- К сожалению, отдельного зала для проведения дискотек в посёлке нет, поэтому, в данный момент, мы не имеем возможности проводить дискотеки, - сказала Ирина Папинова.



Директор сельского дома культуры Маловский Ольга Костылева также подтвердила, что учреждении нет помещения для проведения дискотек – этому мешают установленные в помещении кресла, прикрученные к полу. А убирать и ставить потом обратно – затратное дело.



- Каждую неделю снимать их и ставить на место невозможно, это долгий и тяжёлый труд, да и кресла и пол придут в негодность, - пояснила директор.



Но без праздника в новогоднюю ночь молодёжь не останется. Ольга Костылева анонсировала мероприятие.



- Новогоднюю ночную дискотеку мы планируем провести, попробуем закрыть кресла, для того чтобы их не попортили, - процитировали в «Баунт-инфо. 24/7» Ольгу Костылеву.

