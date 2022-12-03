Жителя Бурятии оштрафовали за попытку пересечь границу по чужому паспорту



Согласно обстоятельствам дела, 24 сентября 2022 года житель Бурятии прибыл в МАПП «Кяхта», достоверно зная, что выезд из России ему ограничен Федеральной службой судебных приставов.



При прохождении пограничного контроля мужчина предъявил заграничный паспорт своего брата, намереваясь с помощью чужого (недействительного) документа получить разрешение пограничного органа и пересечь границу - выехать из страны в Монголию.



- Однако свои действия Н. не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был выявлен сотрудником Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия и не пропущен через Государственную границу РФ, - сообщают в Кяхтинском районном суде.



Его действия были квалифицированы как покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ, 17 ноября житель республики был признан виновным.



Осуждённому было назначено наказание в виде штрафа, который он оплатил до вступления приговора в законную силу.

