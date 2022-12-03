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Жителя Бурятии оштрафовали за попытку пересечь границу по чужому паспорту

Жителя Бурятии оштрафовали за попытку пересечь границу по чужому паспорту
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина хотел выехать в Монголию

Согласно обстоятельствам дела, 24 сентября 2022 года житель Бурятии прибыл в МАПП «Кяхта», достоверно зная, что выезд из России ему ограничен Федеральной службой судебных приставов.

При прохождении пограничного контроля мужчина предъявил заграничный паспорт своего брата, намереваясь с помощью чужого (недействительного) документа получить разрешение пограничного органа и пересечь границу - выехать из страны в Монголию.

- Однако свои действия Н. не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был выявлен сотрудником Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия и не пропущен через Государственную границу РФ, - сообщают в Кяхтинском районном суде.

Его действия были квалифицированы как покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ, 17 ноября житель республики был признан виновным.

Осуждённому было назначено наказание в виде штрафа, который он оплатил до вступления приговора в законную силу.
суд

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