Волонтёры Байкальского заповедника приняли участие в поисках редкой птицы

Шестеро добровольцев станции кольцевания внесли вклад в важную научную работу по наблюдению за чегравами
В 2022 году станция кольцевания птиц «Байкальская» в Бурятии проработала без перебоев пять с половиной месяцев: с середины апреля до начала октября. Как и в предыдущие годы, это стало возможным благодаря волонтёрам.
Однако этот сезон отличался от предыдущих. Нововведением стало участие некоторых счастливчиков из числа волонтёров станции кольцевания в ещё одном «птичьем» проекте Байкальского заповедника.
Проект «Найдём чеграву вместе» осуществлялся в июне-сентябре этого года на территории дельты Селенги. Весь указанный период участники проекта искали, а когда нашли, наблюдали за чегравами. В этом приняли непосредственное участие 6 волонтёров станции кольцевания.
Чеграва (Hydroprogne caspia) – это крупная крачка с большим красным клювом. Вид занесён в Красную книгу России. На Байкале чеграва гнездится только в дельте Селенги, образуя колонии на небольших песчаных островах. В недалёком прошлом колония чеграв базировалась в Кабанском заказнике, находящемся в ведении ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
- Начиная с 2012 года мы, совместно с НИИ биологии ИГУ в лице ведущего научного сотрудника Игоря Фефелова, регулярно проводим учёт гнездящихся водных, околоводных и колониальных птиц в Кабанском заказнике. И во время проведения работ, вплоть до 2019 года колония чеграв неизменно обнаруживалась в границах заказника. Однако, из-за изменения уровня воды в Байкале летом 2018 и 2019 годов, колонию в буквальном смысле смывало до того, как птенцы успевали подрасти. В результате, в 2020 году чегравы ушли из заказника, - рассказали в Байкальском заповеднике. - Мы предполагали, что чегравы переместились куда-то в пределах дельты Селенги, но это удалось подтвердить только в этом году.
Дельта – труднодоступная территория, и в поисках чегравы участники проекта перемещались на моторных лодках. Чегравы в количестве 498 гнездящихся пар были найдены в 15 км от границ заказника. У птиц были проблемы в процессе насиживания и вождения выводков, так как колонию медленно подтапливало, а они очень не хотели с неё уходить. Но, несмотря на все трудности, около 360 птенцов дожили до поднятия на крыло.
- Помимо интересного участия в важной научной работе по чеграве, волонтёры станции кольцевания осуществили свою мечту, давнюю (те, кто с нами не первый год) и не очень (те, кто приехал впервые) – посетить Кабанский заказник и дельту Селенги. Ведь для любителей птиц Кабанский заказник – настоящий рай! Летом здесь гнездится множество водоплавающих видов птиц. Весной и осенью, как местные, так и пролетающие мимо пернатые здесь отдыхают и пополняют жировые запасы, образуя многотысячные стаи, - добавили в пресс-службе Байкальского заповедника.
Волонтёры Байкальского заповедника приняли участие в поисках редкой птицы
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