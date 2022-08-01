Орнитологи обнаружили поселения редкой птицы в дельте Селенги

В Бурятии проводится проект «Найдём чеграву вместе»
В Бурятии специалисты-орнитологи обследовали дельту реки Селенга в поисках колоний краснокнижной птицы – чегравы. Ранее известное место гнездования чегравы в Кабанском заказнике (песчаная коса) три года назад было размыто из-за повышения уровня воды в Байкале.
Летом нынешнего года, в течение семи дней, орнитологи и инспектора Байкальского заповедника, ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук Игорь Фефелов, волонтёр Ася Андрюхина прошли на лодках в поисках пернатых 293 километра.
Чтобы обнаружить поселения чегравы и места, пригодные для гнездования этого вида, обследовали всю периферию дельты на протяжении 47 км, в том числе 10 км в пределах заказника «Кабанский».
- Нам удалось обследовать все песчаные и травянистые острова нижней дельты, от островов Карга-Бабья на юге до отмели Сахалин на востоке. Базировались на кордоне Кабанского заказника. Он находится практически по центру средней части дельты Селенги. Оттуда обследовали песчаные острова в сору и между сором и Байкалом, двигаясь сначала на юго-запад, потом – на восток. В дельте всегда ветрено, в дни работ дул баргузин – ветер с северо-востока. Пока мы обследовали сор в юго-западном направлении – было удобно – ветер в спину. Но проверить все острова в восточном направлении удалось только со второго раза – в первую поездку лодку захлёстывало встречной волной. Мы обследовали все возможные места гнездования чегравы. Близ одного из песчаных островков, примерно 200 на 100 метров, гривка которого закрывает обзор с воды, услышали характерные голоса этих птиц, - рассказал старший научный сотрудник Байкальского заповедника, орнитолог Юрий Анисимов.
По его словам, найти чеграву – для учёных радость. Однако орнитологи тревожатся, что при сильном подъёме воды колонию может затопить. Также есть вероятность, что при большой воде в последующие годы остров, где сейчас находится колония, затопит, и чегравам опять придётся искать другие места для гнездования.
- Нам удалось найти, вероятно, единственное в дельте место гнездования чегравы. Располагается оно в её западной части, на песчаной карге в районе устья протоки Танька (новая), вне территории заказника, - пояснил Игорь Фефелов, ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук.
Учтено 498 насиживаемых кладок (численность гнездящихся особей составляет 996 птиц) и 6 брошенных кладок. Остров, где находится поселение чегравы, на 5 июня имел возвышение над уровнем воды не более 50 см. Места известного гнездования чегравы до 2019 года в заказнике сейчас имеют ещё меньшее возвышение над водой (до 20 см в начале июня) и чеграва там гнездиться не может. Впрочем, единичные особи и малые группы чеграв отмечены и на этих островах, и в других районах дельты, включая и ближайшие окрестности кордонов «Средняя» и «Колпинная».
Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, чеграва в дельте по-прежнему обитает, наблюдения за ней продолжаются, а исследования учёных в дальнейшем могут быть учтены при определении допустимых характеристик ежегодного подъёма уровня воды в Байкале, что поможет в сохранении природного биоразнообразия всей дельты Селенги.
Справка
Чеграва – самая крупная из крачек, внесена в Красные книги Российской Федерации и Бурятии. Гнездится колониями на плоских песчаных островках или на пляжах по берегам озёр, заливов или лиманов. Гнёзда располагают на открытом месте, близко к воде, поэтому колонии чегравы очень чувствительны к изменению уровня воды, хищничеству лис и барсуков, воздействию человека.
Орнитологи обнаружили поселения редкой птицы в дельте Селенги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии проводится проект «Найдём чеграву вместе»
Молодой человек исполнил гимн на пианино
Монгольский артист выиграл международный конкурса балета в Корее
Региональный этап проведут в три тура
Проведению мероприятия не помешал ни дождь, ни ветер
Денежный приз получил Алтангэрэл Балжиннямын
Будет создана постоянная рабочая группа по защите озера
Спортсменки Иволгинского района завоевали бронзовые награды соревнований
Они появятся до конца следующего месяца
Ещё одному вручили медаль «За заслуги перед Отечеством»
Сборная выиграла «золото» среди смешанных команд в стрельбе из классического лука
Награды выиграны в настольном теннисе, беге и плавании
В мэрии заверяют, что работы завершат в срок
Молодого человека вышел встречать практически весь посёлок
Артисты из Бурятии впервые работали на такой высоте