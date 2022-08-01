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Орнитологи обнаружили поселения редкой птицы в дельте Селенги

Орнитологи обнаружили поселения редкой птицы в дельте Селенги
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
В Бурятии проводится проект «Найдём чеграву вместе»

В Бурятии специалисты-орнитологи обследовали дельту реки Селенга в поисках колоний краснокнижной птицы – чегравы. Ранее известное место гнездования чегравы в Кабанском заказнике (песчаная коса) три года назад было размыто из-за повышения уровня воды в Байкале.

Летом нынешнего года, в течение семи дней, орнитологи и инспектора Байкальского заповедника, ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук Игорь Фефелов, волонтёр Ася Андрюхина прошли на лодках в поисках пернатых 293 километра.

Чтобы обнаружить поселения чегравы и места, пригодные для гнездования этого вида, обследовали всю периферию дельты на протяжении 47 км, в том числе 10 км в пределах заказника «Кабанский».

- Нам удалось обследовать все песчаные и травянистые острова нижней дельты, от островов Карга-Бабья на юге до отмели Сахалин на востоке. Базировались на кордоне Кабанского заказника. Он находится практически по центру средней части дельты Селенги. Оттуда обследовали песчаные острова в сору и между сором и Байкалом, двигаясь сначала на юго-запад, потом – на восток. В дельте всегда ветрено, в дни работ дул баргузин – ветер с северо-востока. Пока мы обследовали сор в юго-западном направлении – было удобно – ветер в спину. Но проверить все острова в восточном направлении удалось только со второго раза – в первую поездку лодку захлёстывало встречной волной. Мы обследовали все возможные места гнездования чегравы. Близ одного из песчаных островков, примерно 200 на 100 метров, гривка которого закрывает обзор с воды, услышали характерные голоса этих птиц, - рассказал старший научный сотрудник Байкальского заповедника, орнитолог Юрий Анисимов.

По его словам, найти чеграву – для учёных радость. Однако орнитологи тревожатся, что при сильном подъёме воды колонию может затопить. Также есть вероятность, что при большой воде в последующие годы остров, где сейчас находится колония, затопит, и чегравам опять придётся искать другие места для гнездования.

- Нам удалось найти, вероятно, единственное в дельте место гнездования чегравы. Располагается оно в её западной части, на песчаной карге в районе устья протоки Танька (новая), вне территории заказника, - пояснил Игорь Фефелов, ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук.

Учтено 498 насиживаемых кладок (численность гнездящихся особей составляет 996 птиц) и 6 брошенных кладок. Остров, где находится поселение чегравы, на 5 июня имел возвышение над уровнем воды не более 50 см. Места известного гнездования чегравы до 2019 года в заказнике сейчас имеют ещё меньшее возвышение над водой (до 20 см в начале июня) и чеграва там гнездиться не может. Впрочем, единичные особи и малые группы чеграв отмечены и на этих островах, и в других районах дельты, включая и ближайшие окрестности кордонов «Средняя» и «Колпинная».

Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, чеграва в дельте по-прежнему обитает, наблюдения за ней продолжаются, а исследования учёных в дальнейшем могут быть учтены при определении допустимых характеристик ежегодного подъёма уровня воды в Байкале, что поможет в сохранении природного биоразнообразия всей дельты Селенги.

Справка

Чеграва – самая крупная из крачек, внесена в Красные книги Российской Федерации и Бурятии. Гнездится колониями на плоских песчаных островках или на пляжах по берегам озёр, заливов или лиманов. Гнёзда располагают на открытом месте, близко к воде, поэтому колонии чегравы очень чувствительны к изменению уровня воды, хищничеству лис и барсуков, воздействию человека.
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