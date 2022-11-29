Произведение исполнили 240 музыкантов
С 23 по 26 ноября в Красноярском крае прошёл фестиваль профессиональных оркестров национальных народных инструментов «Стихия звуков». Музыкальные коллективы из Красноярска, Башкирии, Якутии, Хакасии, Тувы и Бурятии выступили в Лесосибирске, Канске, Ачинске, Шарыпове, Минусинске, Енисейске и краевом центре.
В финальный день в Красноярске состоялся гала-концерт фестиваля. Впервые на одной сцене в исполнении 240 музыкантов из шести разных коллективов прозвучала сюита «Стихии мира», написанная специально для фестиваля сибирским композитором Владимиром Кошелевым для 107 музыкальных инструментов. В самом масштабном концерте музыкантов принял участие оркестр театра «Байкал» из Бурятии.
Отметим, что сюита «Стихии мира» претендует на попадание в Книгу рекордов России как сочинение, написанное для самого большого количества музыкальных инструментов. По словам директора Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина Маргариты Рачковской, впервые в одном музыкальном произведении одновременно прозвучали домры, балалайки, гусли, моринхууры, игилы, чатханы, хомусы и горловое пение.
Оркестр из Бурятии сыграл в сюите для 107 музыкальных инструментов
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