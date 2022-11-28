В Улан-Удэ откроется самый большой каток

Горожан приглашают на праздничное открытие катка
9 декабря в 17:00 состоится открытие ледового катка на Центральном стадионе Бурятии. Этот каток самый большой в республике.
- В программе открытия жителей Улан-Удэ ждёт шоу-программа «Волшебник изумрудного города», выступление танцевальных коллективов «Созвездие», «Угол зрения», «Гулувун», и музыкальных групп города. Кроме того, посетители катка смогут принять участие в конкурсах, увидеть огненное шоу и праздничный салют, - сообщает Дирекция спортивных сооружений.
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