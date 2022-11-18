В Улан-Удэ пройдёт литературная мастерская

28 и 29 ноября в Улан-Удэ в онлайн-формате состоится литературная мастерская. В ней примут участие молодые поэты и писатели Бурятии. Среди спикеров мероприятия - известные российские литераторы, сообщили в национальной библиотеке Бурятии.
Секция литературной мастерской, посвящённая поэзии, пройдет 28 ноября, спикерами выступят поэт Амарсана Улзытуев и поэт, переводчик, эссеист, исследователь, издатель Максим Амелин.
Секция, посвящённая прозе, состоится 29 ноября, спикерами выступят писатель, журналист и литературный критик Афанасий Мамедов и писатель Ника Светлая.
Для участия авторам необходимо выслать на почту [email protected]
— заявку на участие (форма заявки доступна на сайте Национальной библиотеки)
— литературные произведения (2-5 стихотворений для секции «Поэзия»; 2 рассказа для секции «Проза»).
Мероприятие пройдёт в формате онлайн-конференции, участникам будут высланы ссылки для подключения. Литературная мастерская проходит в рамках фестиваля «Байкальские чтения».
Возрастное ограничение 12+