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В Улан-Удэ пройдёт литературная мастерская

В Улан-Удэ пройдёт литературная мастерская
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате

28 и 29 ноября в Улан-Удэ в онлайн-формате состоится литературная мастерская. В ней примут участие молодые поэты и писатели Бурятии. Среди спикеров мероприятия - известные российские литераторы, сообщили в национальной библиотеке Бурятии.

Секция литературной мастерской, посвящённая поэзии, пройдет 28 ноября, спикерами выступят поэт Амарсана Улзытуев и поэт, переводчик, эссеист, исследователь, издатель Максим Амелин.

Секция, посвящённая прозе, состоится 29 ноября, спикерами выступят писатель, журналист и литературный критик Афанасий Мамедов и писатель Ника Светлая.

Для участия авторам необходимо выслать на почту [email protected]

— заявку на участие (форма заявки доступна на сайте Национальной библиотеки)
— литературные произведения (2-5 стихотворений для секции «Поэзия»; 2 рассказа для секции «Проза»).

Мероприятие пройдёт в формате онлайн-конференции, участникам будут высланы ссылки для подключения. Литературная мастерская проходит в рамках фестиваля «Байкальские чтения».


Возрастное ограничение 12+
писатели

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