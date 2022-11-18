Коллективы вуза республики стали победителями «России многоликой»
Подведены итоги международного студенческого фестиваля народного творчества «Россия многоликая-2022», который с 2019 года проводит Московский государственный университет имени Ломоносова. В празднике народного творчества приняли участие 734 солиста и творческих коллектива из 63 регионов России.
Фестиваль включал 7 жанровых и тематических номинаций: «вокал», «театрализованные номера этнокультуры», «национальная хореография», «художественное слово», «этнический костюм», «прикладное искусство», «живопись, иллюстрация».
Творческие коллективы Бурятской сельхозакадемии собрали россыпь наград международного фестиваля. Главная награда – гран-при в номинации «Театрализованные номера этнокультуры» - «Шоу-программа в народном стиле» была присуждена народному ансамблю песни и танца «Раздолье» с вокально-хореографической постановкой «Саратовская вечерошная». В этой же номинации среди многообразия театрализованных миниатюр победителем признана студия танца «Амвитэй».
В номинации «Вокал», направление «Народное пение» победителем стала вокальная группа народного ансамбля песни и танца «Алтан Булаг». В номинации «Сценический танец» победителем стал народный ансамбль песни и танца «Раздолье» с творческим номером «Семейская игровая».
Также специальным дипломом «Симпатия жюри» в номинации «Этнический костюм» награждён костюм народного ансамбля песни и танца «Раздолье» - «Сказочная Русь». Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.
Ансамбль из Бурятии выиграл гран-при международного фестиваля
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