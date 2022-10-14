В Улан-Удэ проведут диктант на бурятском языке

Принять участие могут все желающие



21 октября в Улан-Удэ состоится диктант на бурятском языке. Мероприятие пройдёт в 14:00 в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ в рамках недели бурятского языка.



- Цель диктанта — сохранение бурятского языка, повышение грамотности среди населения. Принять участие в диктанте и проверить свои силы могут все желающие, - сообщает пресс-служба библиотеки.



Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация не требуется.



Возрастное ограничение 6+

