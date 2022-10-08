Полиция задержала подозреваемых юношей
Сегодня днём в Улан-Удэ сотрудники полиции регионального МВД и управления ФСБ России по Бурятии задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в поджоге баннера в поддержку СВО. Юноши живут в Улан-Удэ, один из них – студент городского колледжа.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью на площади Советов неизвестные подожгли баннер, на котором изображён триколор с буквой V в поддержку специальной военной спецоперации.
- Молодые люди раскаялись в совершенном деянии и полностью признали свою вину, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».
Обоих парней задержали.
Баннер с буквой V в центре Улан-Удэ подожгли подростки
Общество, Фото:
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