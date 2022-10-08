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В Улан-Удэ горел баннер с буквой V

В Улан-Удэ горел баннер с буквой V
Общество, 
Повреждённый баннер быстро заменили на новый

Вечером 7 октября подожгли баннер с буквой V, установленный на постаменте памятника Ленину на площади Советов. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».

- Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, - сообщили в республиканкам правительстве.

Сегодня утром на месте повреждённого баннера висел уже новый. О вчерашнем происшествии говорят лишь следы горения. 


Баннер в поддержку спецоперации на Украине здесь установили в апреле. Тогда здесь висел баннер с буквой Z. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине месяца 46-летний мужчина повредил его. Его быстро задержали. Сам баннер заменили на новый почти молниеносно. И букву Z сменили на V. В комитете городского хозяйства заявили, что новый баннер был подготовлен ранее для замены по просьбе жён военнослужащих Восточного военного округа.

Буква Z является неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. V – ещё один знак отличия на российской военной технике, участвующей в спецоперации. В начале марта Минобороны России объясняло, что Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

площадь Советов

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