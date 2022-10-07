В Забайкалье объявлен конкурс «Приглашение в Агу»

Работы принимаются по 30 ноября включительно



В Забайкальском крае впервые проводится медиаконкурс, посвящённый 85-летию со дня образования Агинского Бурятского округа. В конкурсе могут принять участие все заинтересованные организации, в том числе организации туристской индустрии, образовательные учреждения, учреждения культуры, муниципальные образования округа, территориальные общественные самоуправления, группы лиц, а также физические лица, достигшие возраста 18 лет.



На конкурс принимаются видеоролики по 3 номинациям: «Вечность природы» (природные достопримечательности Агинского Бурятского округа, в том числе объекты флоры и фауны), «Земля предков» (объекты культурно - исторического наследия, объекты туристического показа), «Ага день за днём» (события и значимые мероприятия, проводимые на территории Агинского Бурятского округа). Приём видеороликов осуществляется с 1 октября по 30 ноября 2022 года включительно.



Конкурс проводится в целях продвижения этнотуристического потенциала округа в медиапространстве, популяризации достопримечательностей и природных объектов, сохранения и продвижения исторического и культурного наследия.



С положением медиаконкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации Агинского Бурятского округа, сообщает её пресс-служба.



Возрастное ограничение 18+

